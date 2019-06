Làm ngay món thịt ngan hấp muối sả mộng mềm vừa ngon vừa giải nhiệt ngày hè nhé!

Thịt ngan không phổ biến trong ẩm thực miền Nam và miền Trung nhưng ở miền Bắc, các món chế biến từ ngan cực kỳ được ưa chuộng. Với người miền Bắc, thực đơn dành cho món ngan vô cùng phong phú đa dạng và cũng chỉ ở miền Bắc, thịt ngan mới được nâng tầm thành đặc sản. Bởi thịt ngan ít mỡ, đậm vị và không hôi như thịt vịt và có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon: bún ngan, miến ngan, thịt ngan xào lăn, ngan ninh măng, ngan om sấu, ngan luộc… Giờ đây với cách hấp mới từ gợi ý của Maggi, thực đơn các món từ ngan lại được viết thêm một cách kết hợp mới.



Ngan được nhặt sạch lông, sơ chế khéo léo để khử mùi. Sắp đều một lớp muối hột lên chảo, sau đấy, xếp những khúc sả mộng đã cắt khúc cỡ 1 gang tay lên trên. Ngan được đặt lên sau cùng. Để thêm vị thơm mát, bạn có thể rải lên 1 ít lá chanh và đậy nắp lại, cho lên bếp. Hấp cho đến khi thịt ngan vừa chín mềm.

So với ngan luộc, cách hấp này giúp giữ hoàn toàn vị ngọt đậm đà đặc trưng của thịt ngan hòa với vị mặn mòi của hơi muối ngấm vào thịt, mùi thơm mát của lá chanh, sả quyện vào thịt ngan khiến món ăn trở nên thanh mát, đánh bay cả cảm giác ngấy. Đặc biệt, sả và lá chanh còn là 2 nguyên liệu có giúp mang đến hương vị của sự thanh mát, giải nhiệt mà cách hấp thông thường không có được.

Thành công của món này thể hiện ở ngan giòn ngọt, đậm đà đã đành, bạn có thể khiến món ăn thêm khi trọn vẹn kết hợp với 2 cách pha nước chấm ngon ngây ngất: nước mắm bơ đậu phộng ngọt bùi tinh tế và nước mắm me non chua thanh, bừng vị.

Cách chế biến nước mắm bơ đậu phộng

Trước tiên cho tỏi băm, gừng xay nhuyễn vào chảo dầu nóng đảo cho thơm. Sau đó bỏ ớt, đường, mè trắng rang, bơ đậu phộng, nước lọc, dầu mè, giấm gạo, hạt nêm, nước mắm Hảo Hạng Maggi và một ít nước dùng vào đun cho sôi lên và để nguội. Hoàn tất món nước chấm khi cho tất cả hỗn hợp vào xay nhuyễn.

Nước mắm bơ đậu phộng có vị thơm, bùi béo ngậy của bơ đậu phộng và mè trắng, vị chua nhẹ của giấm, cay cay của gừng và vị mặn hài hòa tự nhiên của nước mắm Maggi sẽ khiến cho món ngan hấp sả thêm hoàn hảo.

Cách chế biến nước mắm me non

Nếu thích vị chua, bạn có thể làm thêm món nước mắm me non để hoàn thiện món ngan hấp sả. Cách thức chế biến cũng cực đơn giản. Quả me non non lột vỏ, chỉ lấy cơm, thêm ớt, tỏi, húng quế, đường, nước mắm nguyên chất đậm vị cá cơm Maggi, cho tất cả hỗn hợp vào xay nhuyễn là xong. Vị chua thanh đặc trưng của me, vị thơm, cay mặn hòa quyện của các nguyên liệu sẽ khiến món nước chấm chua thanh, bừng vị. Đây sẽ là một gợi ý rất tuyệt cho món ngan hấp sả của bạn thêm đặc biệt đấy.

Nếu bữa ăn ngày hè đã ngán thịt, cá, hãy thử ngay món thịt ngan hấp sả mộng mềm này nhé. Chỉ tưởng tượng có thể cắn ngập răng vào miếng thịt ngan ngọt mềm, đậm đà, thơm mát vị sả chanh, hòa quyện hoàn hảo với đủ sắc thái hương vị của 2 loại nước chấm mới đã cảm thấy bữa cơm mùa hè thật sự thanh mát, thơm ngon bừng vị.

