Làm gì để "cứu vãn" khi lỡ… rách bao?

Việc bao cao su bị rách khi quan hệ dù không xảy ra với tần suất thường xuyên, nhưng nó cũng không phải là việc hiếm gặp. Có rất nhiều tiền lệ rách bao cao su do nhiều lý do: quan hệ với cường dộ quá mạnh, kích cỡ không phù hợp, bao cao su hết hạn sử dụng, bảo quản bao cao su không đúng cách… Dù là lý do gì thì có lẽ bạn cũng sẽ phải "hết hồn" khi chuyện ấy xảy ra.

Chúng ta sử dụng bao cao su vì nhiều lý do, mà trong đó hai lý do lớn nhất là ngừa thai ngoài ý muốn và ngăn chặn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao chúng ta lo lắng khi bao bị rách. Những lúc như thế, hãy bình tĩnh xem xét tình huống và thực hiện các cách giải quyết sau đây:

Nếu mối quan tâm của bạn nằm ở việc ngừa thai

Đối với phái nữ, nếu mối quan tâm lớn của bạn nằm ở việc ngừa thai hiệu quả thì ngay lập tức sau khi phát hiện bao bị rách, hãy làm những điều sau:

- Thẳng tiến đến nhà vệ sinh, ngồi lên toilet và cố đẩy xuống bằng cơ vùng âm hộ. Điều này có thể giúp đẩy ra các phần tinh dịch còn đọng lại. - Đi tiểu: Hãy ép bản thân đi tiểu trong lúc đang ngồi trên toilet. Tuy nó có thể không hoàn toàn mang hết tinh dịch sâu bên trong ra ngoài, nhưng có thể giúp làm trôi đi phần còn dính bên ngoài âm đạo. - Tắm rửa: Vào phòng tắm và dùng nước ấm vẩy vào vùng kín, giúp rửa trôi đi những phần tinh dịch bên ngoài - Tuyệt đối không rửa sâu bên trong, xịt nước vào bên trong. Điều này có thể giúp đẩy tinh trùng (nếu có) vào sâu hơn làm khả năng mang thai cao hơn.

Bạn cũng nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong trường hợp này để chắc chắn, và tốt nhất là nên uống ngay sau khi quan hệ hoặc càng sớm càng tốt, trước 24 giờ. Thuốc có thể có tác dụng đến tận 5 ngày sau, tuy nhiên hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều theo thời gian.

Đối với phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Tuyệt đối không rửa sâu bên trong hoặc sử dụng các loại xà phòng có tính sát khuẩn để cọ rửa miệng, vùng kín, hậu môn. Điều này có thể gây viêm và tăng nguy cơ bị lây nhiễm.

Thay vào đó, hãy uống thuốc điều trị dự phòng hậu phơi nhiễm (PEP), nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh HIV. Bạn phải sử dụng thuốc trong vòng 72 giờ đồng hồ kể từ lúc nghi ngờ bị phơi nhiễm, càng sớm càng tốt. PEP không phải là loại thuốc dùng 1 lần, bạn có thể sẽ phải uống lại thuốc 1 – 2 lần trong ít nhất 28 ngày. Để hiểu rõ hơn, hãy tư vấn bác sĩ.

Mặt khác, đừng quên đi làm kiểm tra ngay cả sau khi sử dụng PEP. Để kết quả chính xác, hãy đợi khoảng 2 tuần sau lúc nghi ngờ phơi nhiễm để đi kiểm tra.

Nếu bạn có quan hệ tình dục qua đường miệng, đừng quên đề nghị kiểm tra đường miệng trong lúc thăm khám. Mặt khác, nếu có quan hệ qua đường hậu môn, hãy xét nghiệm phết tế bào. Kiểm tra đường miệng và đường hậu môn riêng có thể phát hiện ra các dấu hiệu mắc bệnh mà quy trình thăm khám tiêu chuẩn bỏ lỡ.

Cách ngăn chặn rách bao trong tương lai

Để "rút kinh nghiệm", bạn hãy chú ý hơn đến kích cỡ của bao cao su. Bao cao su quá chật so với dương vật có thể sẽ khiến rách bao. Ngoài ra, cũng nên chú ý đến các loại gel bôi trơn, một số loại làm từ dầu có thể chứa các chất làm yếu đi chất liệu latex dẫn đến rách.

Bên cạnh đó, cũng đừng quên xem hạn sử dụng. Các loại bao cao su quá cũ có khả năng rách cao hơn rất nhiều lần. Nhớ bảo quản bao cao su ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ quá nóng hoặc lạnh, bởi nó có thể làm yếu đi chất liệu bao cao su.

Source (Nguồn): Healthline