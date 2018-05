Làm cách nào để có góc may vá trong nhà chật, 20 thiết kế dưới đây sẽ giúp bạn

Những người làm công việc may vá thường phải đối diện với việc lỉnh kỉnh các đồ dùng từ máy khâu, len, chỉ, vải… những mảnh vụn vải rơi vương vãi trong nhà cũng là một điều thật khủng khiếp khi bạn phải dọn dẹp sau đó. Vì vậy, thật lý tưởng nếu bạn biết quy hoạch một không gian dành cho việc may vá sao cho thật tiện lợi và sáng tạo phục vụ nhu cầu và sở thích của mình nhưng vẫn giữ được không gian sáng sủa, sạch sẽ.

Đó là lý do tại sao bạn phải tham khảo ngay 20 thiết kế góc may vá dưới đây để lấy cảm hứng cho công việc may vá của bạn dễ dàng hơn. Ngoài ra bạn nên giữ một thói quen dọn vệ sinh và vứt các mẩu rác sau khi may vá sẽ giúp không gian gọn gàng trong tầm tay.

1. Thiết kế bàn may vá được tích hợp cùng với bàn ăn thật sự rất tiện lợi. Những khung vải được đặt trong không gian trống bên cạnh của bạn như thế này.

2. Thay vì để bát đũa trên các tủ bạn có thể tận dụng để để thêm các cuộn chỉ, vải và đồ dùng trong việc may vá để gọn gàng và tiết kiệm không gian hơn.

3. Nếu đặt các cuộn vải lên cao để tận dụng không gian bên dưới thì sẽ giúp giảm bớt được sự bừa bộn cho ngôi nhà của bạn.

4. Một không gian may vá thực sự tiện lợi khi được thiết kế như thế này. Hãy học theo để có một góc tương tự cho mình bạn nhé.

5. Dù chỉ là không gian bàn nhỏ trong phòng bếp cũng có thể trở thành góc may vá tiện ích được.

6. Hay đơn giản như thiết kế này.

7. Bạn cũng có thể kết hợp góc đọc sách phía dưới và bàn may vá ở bên trên.

8. Hãy kết hợp cả bảng màu rực rỡ và tươi vui cho không gian may vá thêm sinh động.

9. Trong phòng làm việc có thể kiêm luôn là nơi may vá.

10. Khung cảnh của một không gian may vá và sáng tạo nghệ thuật cực kỳ rực rỡ và đa dạng.

11. Những chiếc tủ có ngăn chứa nhỏ phù hợp với việc lưu trữ những cuộn vải nhiều màu.

12. Không gian may vá theo phong cách vintage.

13. Rực rỡ với những ngăn tủ được kéo ra tiện lợi.

14. Trông giống như phòng bếp nhưng lại không phải, không gian may vá này có ý tưởng gần giống như vậy.

15. Đây là một không gian may vá xanh tươi và gần gũi thiên nhiên với những chậu cây cảnh nhỏ xinh.

16. Chỉ một chút không gian để đặt vừa chiếc bàn là bạn đã có ngay cho mình một nơi may vá lý tưởng.

17. Không gian được thiết kế theo phong cách công nghiệp.

18. Với tạo hình dễ thương, sáng sủa không gian này thích hợp với những cô nàng yêu sự sáng tạo.

19. Goc smay vá kết hợp với phòng giặt là.

20. Một chiếc tủ lớn kịch trần chỉ để phục vụ niềm yêu thích may vá của bạn.

Theo Limaonagua