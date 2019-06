Lại thêm trường hợp suýt mất ngón tay chỉ vì thói quen làm móng phổ biến của các chị em

Brittany Guyatt (20 tuổi), hiện đang sống tại thị trấn Swindon, Wiltshire (Anh). Cô đang mang thai con gái đầu lòng nên không có nhiều thời gian cho việc chăm sóc bản thân. Nhân một dịp rảnh rỗi, Brittany tranh thủ ra tiệm nails gần nhà để sửa sang lại bộ móng của mình.



Thế nhưng, chỉ khoảng vài ngày sau, Brittany thấy ngón tay áp út bên trái của mình xuất hiện tình trạng đau nhức, sưng tấy, chảy mủ, kèm theo mùi hôi bất thường. Quá lo lắng cho sức khỏe của mình, Brittany đã nhanh chóng tới bệnh viện Great Western gần nhà để kiểm tra và điều trị tình trạng trên.

Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ngón tay của Brittany đang bị nhiễm trùng ở mức độ nặng, và điều đáng lo là có một khối u hạt nhỏ đang bắt đầu phát triển. Bác sĩ thông báo, để điều trị bệnh thì Brittany phải phẫu thuật cắt bỏ đi một phần ngón tay của mình.

Tuy nhiên, do đang mang thai nên bác sĩ đã sắp xếp lùi lịch phẫu thuật lại hơn 1 tháng sau khi Brittany sinh con. Thật may là ca phẫu thuật diễn ra thành công, khối u hạt trên tay Brittany được loại bỏ an toàn.

Brittany sau khi sinh cô con gái đầu lòng.

Brittany chia sẻ: "Mổ xong tôi vẫn chưa dám sử dụng thuốc vì sợ làm ảnh hưởng tới sữa cho con. Mặc dù bác sĩ đã cho tôi một tuýp thuốc bôi tay nhưng nó vẫn không giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn là mấy".



Nguyên nhân từ đâu khiến Brittany xuất hiện khối u nhỏ trên ngón tay?

Với trường hợp này, bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể đến từ việc đi làm móng ngoài tiệm của Brittany. Và điều này là hoàn toàn có cơ sở vì Brittany cũng mới đi làm móng tay nhưng không loại trừ khả năng tiệm móng đó chưa vệ sinh dụng cụ đảm bảo chất lượng, thậm chí còn chưa khử trùng nó sạch sẽ nên dẫn đến trường hợp đáng tiếc như trên.

Kể từ đó, Brittany không bao giờ dám đi làm móng tay ngoài tiệm nails nữa. Bởi thói quen này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và nguy cơ cao còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu như các dụng cụ không được vệ sinh sạch sẽ. Từ câu chuyện của mình, Brittany hy vọng có thể cảnh báo đến nhiều người về chuyện làm móng tay ngoài tiệm nails, nhờ đó sẽ phòng tránh được nguy cơ gặp phải trường hợp không mong muốn như cô.

Source (Nguồn): Dailymail, The Sun