Lái máy cày đi bão SEA Games, 1 người chết, 3 người bị thương

Ngày 11-12, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết đang điều tra làm rõ vụ 1 người chết, 3 người bị thương khi xuống đường ăn mừng Việt Nam vô địch SEA Games 30.



Ảnh minh hoạ

Thông tin ban đầu, tối 10-12, sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam chiến thắng đội U22 Indonesia giành huy chương vàng tại Sea Games 30, Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) lấy máy cày chở theo khoảng 10 người "đi bão" trên quốc lộ 91C. Khi cả nhóm đi về đến đoạn thuộc khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái thì bất ngờ chiếc máy cày đụng vào ghế đá dẫn đến bị lật.

Hậu quả khiến 1 người chết, Tùng và 2 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa tiếp cận lấy lời khai Tùng được.