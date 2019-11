Lạc vào đảo hoang, du hí với thổ dân ở Công viên nước sắp khai trương tại Phú Quốc

"Sẽ là điểm check-in có một không hai"

Một thế kỉ trước, những danh họa nổi danh thế giới như Pablo Picasso, Henri Matisse đã mê đắm với vẻ đẹp táo bạo của phong cách thổ dân. Cùng với những người bạn của mình, họ là những vị khách quen mặt của Bảo tàng Dân tộc học Trocadéro ở Paris. Chính tại đây, những tâm hồn nghệ thuật đã thả bước quanh những phòng trưng bày tối ánh đèn chứa đầy các tác phẩm thủ công mang phong cách thổ dân từ những góc nẻo xa xôi nhất trên thế giới này.

Không cần phải tới Paris, nếu bạn cũng là một người ưa khám phá và yêu thích phong cách thổ dân này thì bạn cần phải tới Hòn Thơm - Phú Quốc dịp cuối năm. Một loạt khung cảnh check-in mang chủ đề đảo hoang huyền bí và thổ dân hoang dã sẽ biến hòn đảo lớn nhất quần đảo An Thới thành một siêu phẩm du lịch lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - công viên nước Aquatopia Water Park.

Là điểm nhấn của cả quần thể Sun World Hon Thom Nature Park, Aquatopia Water Park tạo ấn tượng ngay từ khi du khách đặt chân tới xứ sở của đại dương và những người bạn miền nhiệt đới.

Khu vực cổng chào là một đài phun nước có biểu tượng đại dương. Từ đây, một thế giới nhiệt đới mê hoặc trải rộng ra trước mắt đón chào các nhà thám hiểm với những bức tượng điêu khắc đủ loại trái cây độc đáo. Thấp thoáng sau những rặng dừa là hình hài những biểu trưng lâu đời của Phú Quốc như con tàu đánh cá, ngọn hải đăng và những thùng nước mắm cách điệu.

Bạn đã "lao vào đại dương rồi đó". Và chặng hành trình tiếp theo của chuyến thám hiểm sẽ là dưới những "Rạn san hô". Khu trò chơi chủ đề này chắc chắn sẽ khiến các bé thích mê với những tạo hình giống hệt như những bộ phim hoạt hình trong thế giới dưới nước đầy sắc màu huyền ảo. Trong khi các bé thỏa sức với những trò chơi, các bậc phụ huynh có thể thảnh thơi ngồi nghỉ mát dưới những mái chòi lợp lá hoang sơ.

Nhắc đến đảo hoang, không thể thiếu "Quái thú rừng xanh" - nơi có những con vật hung bạo sinh sống. Ở khu trò chơi cảm giác mạnh này, đừng giật mình nếu bạn bắt gặp những bức tượng trăn nằm vắt vẻo trên cành cây hay lọt vào tầm "theo dõi" của bầy khỉ và cá sấu.

Cấp độ mạo hiểm tăng dần khi khu vực Thủy quái mở ra trước mắt. Những câu chuyện về kho báu bí ẩn giấu đâu đó trong khu rừng được bảo vệ kỹ lưỡng bởi bầy thủy quái chắc chắn sẽ hấp dẫn các nhà thám hiểm. Dọc theo dòng sông, bạn có thể tìm thấy những con thú hoang biến thành đá hay dưới các tán cây, những con trăn khổng lồ vẫn ẩn náu lặng lẽ chờ con mồi.

Vịnh cướp biển là điểm nhất định phải đến khi ghé qua vùng đảo hoang Aquatopia Water Park. Tại đây, bạn không những có thể thử những trò chơi không dành cho người yếu tim, mà chắc chắn sẽ phải check in mỏi tay ở ngôi làng cướp biển với từng hòm kho báu chồng chất trong một vụ đắm tàu, tòa nhà đổ nát tựa như một đài quan sát hay những con cá mập mà lũ cướp biển săn được vẫn còn phơi nguyên trên giá. Ngay cả ngọn núi đá cũng trông giống như một hộp sọ được dát đá quý. Phấp phới giữa những rặng cây là lá cờ cướp biển - nỗi khiếp sợ của biết bao nhiêu thủy thủ đường dài.

Các trò chơi mạo hiểm chưa từng xuất hiện tại Việt Nam

Tour khám phá Aquatopia Water Park không thể không "điểm danh" hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á do hai nhà cung cấp hàng đầu thế giới là Proslides Technology Inc Canada và Whitewater West Industries Ltd. Canada. Các trò chơi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em và người lớn với những đường trượt đầy thách thức, đánh thức khát khao chinh phục nhưng cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối bởi đây là công viên nước hàng đầu tại Việt Nam có đội ngũ cứu hộ được cấp chứng chỉ từ Ellis & Associates International Lifeguarding Program - chương trình chứng nhận nhân viên cứu hộ hàng đầu thế giới dành cho công viên nước.

Nhắc tới trò chơi cảm giác mạnh cấp độ 5 sao tại đây, không thể quên "Xà Vương giao chiến" với những đường trượt dài và cao, có nhiều đoạn nhấp nhô uốn lượn đến thót tim. Nếu bạn chưa biết cảm giác ở trong bao tử rắn sẽ thế nào, hãy thử chơi "Long xà nổi giận" bằng cuộc du ngoạn qua các ống trượt lắt léo. "Giao Long tuần dương"- trò chơi cảm giác mạnh mang đến cho khách hàng trải nghiệm của "tàu lượn nước" đầu tiên tại Việt Nam - sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn chinh phục các thử thách cùng đồng đội. Các cặp đôi cũng hoàn toàn có thể nắm tay nhau vượt qua thách thức với bộ trượt đôi đầu tiên có mặt tại Việt Nam ở đường trượt Cuộc chiến mãng xà. Đương nhiên, tất cả sẽ cho bạn cảm giác thú vị y như thật khi con tàu có thể xoay chuyển, rung lắc trong suốt quá trình trải nghiệm!

Aquatopia Water Park hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan tuyệt vời và đáng mong chờ nhất Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2020. Được biết, chi phí xây dựng dự kiến của công trình này lên đến hàng nghìn tỷ đồng - một con số "khủng" khiến các fan du lịch khắp Việt Nam càng tò mò hơn nữa về mức độ hoành tráng của công viên mà Sun Group đầu tư xây dựng trên đảo Ngọc.