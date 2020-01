Kinh nghiệm đi Tết 10 gia đình họ hàng chỉ mất 1 triệu đồng, tiết kiệm được 4 triệu của người vợ trẻ Hà Nội: Nhà nào nhận được cũng háo hức

Đó là câu chuyện về kinh nghiệm biếu quà Tết cho người thân, họ hàng của chị Nguyễn Thị Minh, 34 tuổi ở Minh Khai, Hà Nội.



Những năm trước đây, Tết đến chị Minh thường biếu những gia đình người thân trong họ hàng gần của mình khi thì hộp bánh ngon mua ở các cửa hàng tạp hóa, khi thì biếu chậu cây cảnh, tranh thư pháp…

Họ hàng nhà chị có khoảng 10 gia đình chị phải đi Tết. Vì thế mỗi năm hết Tết đến, chị Minh cũng phải tính thêm 1 khoản khoảng 5 triệu đồng đi Tết người thân. Trong khi quà Tết thì ỏn thót, nhìn chẳng có gì lại không tình cảm.

Cho tới cách đây 2 năm, một lần tự làm mứt Tết tại nhà, người phụ nữ này mới nghĩ ra sáng kiến, tại sao không tự làm mứt dừa dẻo, hoặc chuối xanh ngào đường cho cả nhà ăn rồi đóng gói làm quà đi biếu Tết họ hàng vừa sạch sẽ, vừa ngon miệng và tình cảm hơn.

Chính bởi thế, chị Minh quyết thay đổi quà biếu Tết để thấy ý nghĩa và thiết thực hơn khi Tết đến. Vì thế, 2 năm trở lại đây, tiền quà biếu Tết nhà chị giảm đi được 4 triệu đồng. Ngược lại quà Tết biếu người thân, họ hàng cũng đầy đặn, tình cảm hơn. Chị lại được tiếng dâu thảo, dâu đảm.

Để thực hiện điều này, khoảng trước Tết nửa tháng, chị Minh đi chợ mua 02 loại quả. Đó chính là quả dừa non và quả chuối xanh. Dừa non chị mua thêm hỗn hợp sữa đặc và nắm lá nếp để về làm mứt dừa non. Còn chuối xanh chị về làm chuối ngào đường.

"Tự làm mứt dừa non và chuối xanh ngào đường giá rất rẻ. Thông thường mình mua 1 quả dừa non có giá 15 ngàn đồng/quả. Nếu làm mứt bằng cùi dừa non, bạn nên chọn loại dừa bánh tẻ, quả thật non để làm mứt dừa ngon,. Mứt như vậy không bị cứng, khô. Dừa càng non thì số lượng quả dừa để làm ra 1kg mứt càng lớn. Nếu cùi dày thì khoảng 2 quả dừa sẽ cho ra 1,5kg mứt dừa non", chị Minh chia sẻ.

Bà nội trợ thích làm bếp này cũng chia sẻ thêm, khi làm dừa non, chị sẽ trộn cả đường và sữa đặc. Thông thường làm 1kg mứt dừa non, sẽ cho khoảng 500g đường trắng và 50g sữa đặc. Sau đó, muốn các loại mứt dừa non có vị khách nhau thì tính thêm chi phí các loại bột. Nhưng nói chung, nếu tự làm, mứt dừa non tại nhà sẽ chỉ có chi phí khoảng 50-60 ngàn đồng/1kg.

"Với 10 gia đình anh em họ hàng, mình thường làm 10 túi mứt dừa non. Mỗi túi có trọng lượng 1,5kg. Tính ra chi phí làm mứt dừa non chỉ khoảng 600-700 ngàn đồng. Chi phí này, mình tiết kiệm được gần 2 lần so với khi mua mứt dừa non bên ngoài để biếu Tết. Vì giá 1kg mứt dừa non gần Tết trên thị trường đều có giá 150-180 ngàn đồng/kg".

Với 300 ngàn đồng còn lại, chị Minh thường mua 25kg chuối xanh với giá 200 ngàn đồng. 100 ngàn đồng còn lại chị để mua chanh, đường, dầu ăn, muối chuẩn bị làm món ăn lạ miệng này.

"Cứ thế mình tiến hành làm chuối xanh ngào đường. Mỗi nhà mình biếu một gói to khoảng 2kg. Khi mang quà biếu Tết là các món mình tự làm, các cô, các bác và các anh chị, các cháu ai cũng thích thú. Họ còn dành tặng cho mình những lời khen như đảm đang, chu đáo, khéo léo khiến mình nở hết cả mũi vì vui", chị Minh tâm sự.

Như vậy, món quà biếu Tết Nguyên Đán của nhà chị Minh năm nào cũng chỉ có 2 món đó. Và bà nội trợ này chỉ phải chi trả khoảng 1 triệu đồng mà người được nhận ai cũng vui vẻ, hào hứng.

Mứt dừa dẻo chị Minh tự làm

Hoặc chuối ngào đường, chuối dẻo.

"Chắc chắn sẽ không có gì quý hơn một món quà truyền thống tự tay mình làm tặng người thân nhân dịp đặc biệt này đâu. Quà biếu Tết lại vừa rẻ mà vừa ý thiết thực, chân thành nữa chứ. Khách đến nhà người thân nhà mình mang ra tiếp khách, ai ăn cũng khen ngợi", chị Minh cười nói.