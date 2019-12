Kinh hoàng hàng tấn trứng gà non, vịt Trung Quốc bốc mùi bán ra thị trường

Cụ thể, đội quản lý thị trường số 28 phối hợp với công an phường Phúc Diễn – quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội đã bắt quả tang 1 cơ sở có hành vi sơ chế đùi gà tây hư hỏng, đã bốc mùi hôi thối để bán ra thị trường.

Trứng gà non, vịt Trung Quốc (Clip tư liệu)

Công an quận Tây Hồ phối hợp với đội quản lý thị trường số 11 kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn trứng non và thịt vịt có xuất xứ nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam. Theo lực lượng chức năng, kiểm tra ban đầu cho thấy toàn bộ số hàng hóa này đều không đảm bảo an toàn để lưu thông ra thị trường.



Số hàng nói trên được một chủ nhà ở ngõ trong đê sông Hồng thuộc quận Tây Hồ tập kết, gồm hàng nghìn con vịt đông lạnh. Theo khai nhận ban đầu, chủ hàng cho biết, số hàng trên đều được nhập đông lạnh từ Trung Quốc. Khi về đến cơ sở sẽ rã đông để đem bán.



Tại thời điểm lực lượng chức năng đột nhập kiểm tra, chủ cơ sở không có bất cứ giấy tờ gì về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ.

Theo một cán bộ cho biết, cơ quan thú y khẳng định toàn bộ số hàng hóa này không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi ngày đã có hàng trăm hộp trứng gà công nghiệp nhập lậu được tung ra thị trường.

Mỗi hộp trọng lượng 1kg mua vào với giá hơn 100.000đ nhưng khi bán ra đã được thổi giá lên tới 350.000đ.

Chiếc xe ô tô vận chuyển bị phát hiện

Vịt được đóng đông lạnh

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra

Tất cả các sản phẩm đều không có giấy tờ

Hàng được đóng hộp đông lạnh

Một số đã bốc mùi