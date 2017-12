Kim Min Hee: Mất 16 năm thành sao hạng A, cuối cùng mang danh “hồ ly tinh”, giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác

aFamily.vn>Hậu trường

16 năm để được công nhận là diễn viên thực thụ

Sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, Kim Min Hee bước chân vào con đường nghệ thuật với tư cách người mẫu ảnh cho các tờ báo tuổi teen. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được đạo diễn School 2 chú ý và mời tham gia bộ phim học trò đình đám nhất điện ảnh Hàn. Nhờ vai diễn nữ sinh nổi loạn, cá tính ấy, Kim Min Hee chính thức rẽ hướng sang lĩnh vực phim ảnh.

Được bước đệm quá tốt nhưng không có nghĩa sự nghiệp của Kim Min Hee trải đầy hoa hồng từ đó. Bằng chứng là suốt 7 năm sau, cô chật vật tìm cho mình vai diễn phù hợp để nâng tầm tên tuổi cũng như chứng tỏ khả năng diễn xuất từ lâu bị mọi người nghi ngờ. Thời gian đó, người ta không nhớ đến Kim Min Hee với danh xưng diễn viên mà thay vào đó chỉ xem cô là một biểu tượng thời trang hay bạn gái của tài tử Lee Jung Jae.

Mãi đến năm 2006, vì quá yêu thích kịch bản Goodbye Solo, Kim Min Hee đã 5 lần 7 lượt năn nỉ biên kịch Noh Hee Kyung để được nhận vai diễn Miri trong phim. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, nữ diễn viên dồn hết tâm trí nghiên cứu vai diễn và cuối cùng thành công truyền tải được cái hồn của nhân vật một cách hoàn hảo nhất. Theo chia sẻ của Kim Min Hee, vai diễn ấy đã giúp cô cảm nhận được rõ nhất niềm đam mê diễn xuất của bản thân. Nhờ đó, sự nghiệp của Kim Min Hee chính thức bước sang trang mới.

Bắt đầu từ năm 2008, Kim Min Hee tập trung phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực điện ảnh. Chỉ với bộ phim điện ảnh đầu tay Hellcats, cô đã xuất sắc giành về giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang và Busan Film Critics Awards. Sau đó, Kim Min Hee tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và dần cải thiện định kiến “bình hoa di động” trong mắt công chúng.

Đến năm 2015, cái tên Kim Min Hee mới thật sự tỏa sáng khi cô may mắn được lựa chọn trở thành nàng thơ của đạo diễn Park Chan Wook – người đứng sau thành công của Oldboy, Người đẹp báo thù… để nhận về vai nữ chính trong tác phẩm đồng tính nữ mang tên Người hầu gái. Bộ phim được đánh giá cao về tất cả mọi mặt và giành về khá nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế quan trọng như Cannes. Từ một ngôi sao bị chỉ trích diễn xuất thậm tệ, Kim Min Hee giờ đây được đạo diễn Park Chan Wook tung hô là “nữ diễn viên hạng A được thèm muốn nhất”. Hình ảnh của cô xuất hiện ở khắp cả mọi nơi, không ít nhãn hàng quảng cáo ngỏ lời mời nữ diễn viên với bản hợp đồng giá trị “khủng”.

Mới đây, Kim Min Hee trở lại với dự án điện ảnh On the beach at night alone của đạo diễn Hong Sang Soo, đồng thời là người tình của cô. Dù đời tư cả hai bị chỉ trích khá nhiều nhưng bộ phim vẫn gặt hái thành công vang dội và nhận được nhiều nhận xét tích cực từ phía các nhà phê bình quốc tế.



Kẻ giật chồng bị cả làng giải trí lên án là "hồ ly tinh"

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, không có gì khó hiểu khi Kim Min Hee nhận được nhiều sự chú ý của đồng nghiệp nam. Năm 2003, cô công khai mối quan hệ tình cảm với Lee Jung Jae. Được biết, nam tài tử đã liêu xiêu trước Kim Min Hee trong lần hợp tác đóng chung quảng cáo. Anh nhận ra đây chính là người con gái của đời mình trước khi mời cô ăn tối và tỏ tình.

Thời đó, dù danh tiếng không tương đồng nhưng cặp đôi trai tài gái sắc này vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Họ cũng không ngần ngại tay trong tay đi dự sự kiện chung hay tiết lộ những hình ảnh thân mật trước công chúng. Thế nhưng, sau 3 năm mặn nồng, 2 ngôi sao bất ngờ tuyên bố chia tay với lý do không có thời gian vun đắp tình cảm.

Năm 2008, Kim Min Hee gây xôn xao khi hẹn hò với trai trẻ Lee Soo Hyuk kém cô tận 6 tuổi. Do cùng xuất thân người mẫu, cả hai tìm được sự đồng điệu trong đam mê thời trang và mua sắm. Tiếc thay, cuộc tình này chỉ kéo dài 3 năm trước khi cả hai chính thức nói lời chia tay vào năm 2010.

Ba năm sau, Jo In Sung và Kim Min Hee xác nhận hẹn hò, biến tình bạn tri kỷ 10 năm thành tình yêu khiến ai nấy cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Những tưởng sau nhiều va vấp, người đẹp họ Kim cuối cùng cũng tìm được bến đỗ đời mình nhưng chỉ 1 năm sau đó, cả hai thông báo đường ai nấy đi, khiến công chúng vô cùng tiếc nuối.

Chỉ 2 tháng sau khi Người hầu gái “làm mưa làm gió” tại liên hoan phim Cannes giúp điện ảnh Hàn nở mặt nở mày với bạn quốc tế, Kim Min Hee bị phanh phui chuyện tình cảm với đạo diễn Hong Sang Soo lớn hơn cô tận 22 tuổi. Nhưng điều khiến dư luận chĩa mũi dùi vào cặp đôi này là bởi Kim Min Hee chính là người thứ 3 xen vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Hong Sang Soo với vợ. Không lâu sau khi công khai mối quan hệ, đạo diễn Hong Sang Soo cũng đệ đơn ly hôn và nhanh chóng hoàn tất thủ tục cắt đứt với người vợ lúc bấy giờ.

Mặc cho những lời chỉ trích, Hong Sang Soo và Kim Min Hee vẫn “tình như cái bình” tham dự liên hoan phim. Cả hai bị bắt gặp đeo nhẫn đôi và công khai dành cho đối phương những lời tỏ tình ngọt ngào trước báo giới.

Có thể giờ đây, Kim Min Hee không còn là cô người mẫu vô danh mà đã là Ảnh hậu quốc tế, ngôi sao hạng A được săn đón nhất xứ kim chi. Nhưng trong mắt công chúng, cô giờ đây không khác gì “hồ ly tinh” giật chồng người khác bởi mối tình bất chấp các giá trị đạo đức bị công chúng lên án.

