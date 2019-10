Không phải cựu thành viên One Direction, đây mới là người Selena Gomez đang hẹn hò?

Mới đây, tờ Daily Mail đã đăng tải những hình ảnh cùng thông tin độc quyền về việc Selena Gomez có buổi hẹn hò ăn tối cùng bạn trai cũ - giám đốc điều hành thời trang Samuel Krost. Theo đó, vào tối ngày 29/10 vừa qua, giọng ca "Same Old Love" bị bắt gặp ăn tối cùng Samuel Krost tại nhà hàng La Esquina, New York.

Xuất hiện tại nhà hàng trước, Selena Gomez lên đồ khá thoải mái với bộ đồ kẻ sọc, khoe vòng một lấp ló. Một lúc sau, cánh săn ảnh cũng bắt gặp Samuel Krost bước vào nhà hàng. Theo đó, anh chàng là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành hãng thời trang Krost.

Theo nguồn tin cung cấp cho tờ Daily Mail, Selena Gomez cùng Samuel đã ăn tối cùng với một vài người bạn. Sau khi kết thúc bữa tối, cả hai đã đi ra khỏi nhà theo hai lối riêng để tránh bị cánh săn ảnh chụp được.

Giọng ca "Same Old Love" từng có thời gian hẹn hò Samuel Krost từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016. Cặp đôi được trông thấy tình tứ trong nhà hàng vào tháng 11/2015, nơi Selena ngồi lên đùi của anh chàng này và choàng vai, kề má thân mật.



Tháng 8/2016, Samuel Krost từng thổ lộ tình yêu dành cho Selena trên Instagram rồi sau đó xóa đi. Anh viết: "Selena là cô gái có trái tim và những cảm xúc chân thành. Với những ai chưa hạnh phúc trong tình yêu, hãy tin tưởng rằng tình yêu là có thực nhé. Mặc dù chúng tôi đã rẽ theo hai ngả đường riêng biệt, ít nhất tôi cũng biết rằng tình yêu tồn tại. Anh yêu em, Sel".

Nguồn: Daily Mail