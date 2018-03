Không ngờ liệu pháp xông hơi thường xuyên xuất hiện trên phim Hàn lại có có cả tá lợi ích sức khỏe thế này

aFamily.vn>Sức khỏe

Tắm hơi (hay xông hơi) được coi là một trong những bí quyết giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp rất được ưa chuộng của người Hàn Quốc. Nếu bạn yêu thích và đã từng xem những bộ phim Hàn như: Legend of the Blue sea, Hi school love on hay Sly and single again… thì hình ảnh những nhà tắm xông hơi công cộng chắc chắn sẽ không còn quá xa lạ. Vậy liệu pháp xông hơi thường xuyên xuất hiện trên điện ảnh xứ kim chi mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào đối với cơ thể?

Hãy cùng tìm hiểu những tác dụng diệu kì của việc xông hơi ngay bây giờ nhé!

Giảm thiểu căng thẳng

Khi bạn bị stress quá mức, hãy thử đi xông hơi vì nó có thể giúp an thần và giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi hiệu quả. Nhiệt nóng từ bồn tắm hơi kích thích cơ thể giải phóng endorphins - một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực. Trên hết, sự ấm áp của hơi nước sẽ làm tăng cường lưu thông máu, giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn.

Cải thiện hô hấp

Nếu bạn đang phải đối phó với một số vấn đề như viêm xoang, cảm lạnh, viêm phế quản, hen suyễn, dị ứng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp dưới bất kỳ hình thức nào thì liệu pháp xông hơi sẽ là một giải pháp tuyệt vời. Xông hơi nước giúp đưa không khí ấm vào phổi qua mũi và cổ họng, đồng thời làm thông xoang giúp hô hấp trở nên dễ dàng hơn.

Độ ẩm thông qua việc xông hơi cũng sẽ làm giảm các dịch nhầy cản trở luồng không khí vào trong cơ thể. Điều này sẽ rất có ích trong việc điều trị triệu chứng nghẹt mũi hay chảy nước mũi.

Chữa bệnh đau đầu

Xông hơi là một trong những phương pháp chữa nhức đầu, đau đầu rất hiệu quả. Bởi khi xông hơi, hơi nóng sẽ làm giãn nở mạch máu, điều tiết thần kinh, khiến những cơn đau đầu nhanh chóng biến mất. Ngoài ra, độ ẩm nhờ xông hơi còn giúp làm giảm chất dịch nhầy và sự tắc nghẽn trong đường hô hấp nên liệu pháp này cực kì có lợi cho những ai bị mắc chứng đau đầu do các vấn đề về xoang.

Giải độc cơ thể

Sự tích tụ độc tố và các tạp chất trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của bạn và gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ khác nhau. Tuy nhiên, bằng cách đến phòng tắm xông hơi, liệu pháp này sẽ giúp bạn loại bỏ chất độc và chất thải tích tụ trong cơ thể hiệu quả do tác nhân như căng thẳng, thói quen ăn uống xấu, tiêu hóa kém, và một số yếu tố bên ngoài khác gây nên.

Giảm đau cơ

Liệu pháp xông hơi cũng có thể giúp các cơ của bạn hồi phục sau khi tập thể dục hoặc hoạt động trong một thời gian dài. Đó cũng là lý do tại sao các vận động viên chuyên nghiệp thường đi thẳng vào phòng tắm hơi hoặc xông hơi sau một buổi tập mệt mỏi.

Các chất thải, độc tố có thể tích tụ trong cơ bắp của bạn trong suốt quá trình tập thể dục, khiến các cơ trở nên căng mỏi. Hơi ấm từ việc xông hơi sẽ giúp cơ thể bạn loại bỏ được chúng, từ đó làm giảm đau và mỏi cơ hiệu quả.

Đẹp tóc, đẹp da

Chỉ cần 15 phút xông hơi mỗi tuần cũng có thể giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da đẹp không tì vết. Hơi nước làm mở các lỗ chân lông và loại bỏ các tế bào da chết, vi khuẩn và chất bẩn tích tụ dưới da. Không những thế, điều này còn làm giảm nguy cơ "đối mặt" với mụn trứng cá, mụn đầu đen và các vấn đề trên da của bạn nữa đấy.

Ngoài ra, hơi ấm và độ ẩm sẽ kích thích tuần hoàn máu trên bề mặt da, đồng nghĩa với việc có nhiều oxy và chất dinh dưỡng sẽ tiếp cận với làn da của bạn hơn, giữ cho da luôn khỏe mạnh và tươi sáng.

Không chỉ giúp làm đẹp da, liệu pháp xông hơi còn giúp cải thiện vẻ đẹp của mái tóc bằng cách tăng cường lưu thông máu vùng da đầu, làm tăng độ đàn hồi của tóc và kiểm soát sự sản sinh của bã nhờn.

Nguồn: Top 10 Homeremedies