Không muốn tiếp tục kiếp vợ bé, kiều nữ TVB quyết chia tay tỷ phú sòng bạc Macau và đòi bồi thường 983 tỷ đồng

Giới truyền thông Hong Kong đưa tin, kiều nữ TVB Liêu Bích Lệ cùng người tình là tỷ phú sòng bạc Macau Châu Trác Hoa đã chính thức "đường ai nấy đi" sau nhiều năm nhùng nhằng không rõ trong quan hệ.

Theo đó, Châu Trác Hoa phải chuyển cho Liêu Bích Lệ khoản tiền 300 triệu Nhân dân tệ (tương đương 983 tỷ đồng) làm phí bồi thường sau khi chia tay. Hiện tại, bốn mẹ con Liêu Bích Lệ đang sống tại Anh, Châu Trác Hoa sẽ chi trả các chi phí sinh hoạt, học tập và phải sang thăm con đều đặn.

Được biết, khi bắt đầu mối quan hệ với Châu Trác Hoa, Liêu Bích Lệ đã chấp nhận bỏ lại sự nghiệp ở phía sau, chấp nhận làm tình nhân trong bóng tối để chờ tới ngày tỷ phú sòng bạc Macau này chia tay vợ Trần Tuệ Linh. Kiều nữ TVB luôn tin rằng, Châu Trác Hoa thật lòng với mình và sẽ nhanh chóng ly hôn vợ để kết hôn với cô.

Tuy nhiên, Châu Trác Hoa tuyên bố không ly hôn. Anh cho Liêu Bích Lệ nhiều tiền, thậm chí mở công ty để cựu ngôi sao TVB điều hành. Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn giúp Liêu Bích Lệ đầu tư bất động sản tại Hong Kong. Trước khi di cư sang Anh, kiều nữ TVB chỉ có một căn hộ, hiện nay cô sở hữu hơn 12 triệu USD giá trị nhà đất.

Nhiều nguồn tin cho biết, lý do khiến tỷ phú sòng bài Macau không ly hôn vợ để đến với người tình là do không muốn chia đôi khối tài sản hơn 630 triệu USD. Như vậy, số tiền Liêu Bích Lệ sở hữu chỉ là con số nhỏ so với "bà cả".

Nguồn: Sina