"Không lối thoát": Không chỉ cướp vợ anh trai, lúc 13 tuổi Minh (Lương Thế Thành) đã gây họa làm Hào ở tù 3 năm

Tập 3 của phim truyền hình Không lối thoát vừa lên sóng với loạt tình tiết gây choáng cho khán giả. Sau khi sự việc cưỡng bức chị dâu tương lai là Mai Anh (Nguyễn Mỹ Linh) bị bại lộ, Minh (Lương Thế Thành) đã bị Hào (Trí Quang) mắng cho 1 trận tơi bời.

Tập 3 Không lối thoát: Minh cảm thấy có lỗi khi khiến anh trai Hào đau khổ.

Minh và Hào là những chàng trai lớn lên trong hoàn cảnh rất đáng thương. Khi Hào và Minh tầm 13 - 14 tuổi, gia đình 2 người lâm vào cảnh phá sản, ba qua đời vì bệnh ung thư còn mẹ thì xách đồ bỏ theo trai trẻ. Sống cảnh mồ côi không nơi nương tựa, Hào đành nghỉ học đi đánh giày kiếm tiền nuôi em. Minh và Hào luôn nương nhờ hàng xóm tốt bụng là gia đình của Mai Anh mà sống cho qua ngày.

Rồi 1 ngày kia, khi Minh đang đi học thì tai họa ập xuống. Bạn học của Minh liên tục trêu chọc cậu là đồ mồ côi và buông lời chê bai ba mẹ của Minh. Trong lúc nóng giận, Minh và cậu bạn kia có xô qua đẩy lại, cuối cùng, cậu bạn bị rớt từ trên cao xuống, hộc máu rồi bất tỉnh.

Đúng lúc này, Hào đi đánh giày ngang qua trường của Minh rồi lao đến nhận tội thay em trai. Do Hào chưa đến 15 tuổi nên cậu chỉ bị bắt vào trại giáo dưỡng tầm 2 - 3 năm là được thả về. Thương em trai, Hào chấp nhận hy sinh tương lai. Hào vì Minh mà làm tất cả mọi chuyện, chỉ mong sao khi lớn lên Minh sẽ trở thành bác sĩ tài giỏi.

Và đúng như Hào kỳ vọng, Minh thực sự đã trở thành bác sĩ. Minh thông minh, sáng dạ, làm gì cũng nổi bật hơn người, chỉ có điều tâm tính của Minh chẳng tốt đẹp như Hào. Minh lúc nào cũng có suy nghĩ phải thoát nghèo bằng mọi giá, dù cho có làm điều sai trái, Minh cũng cam lòng.

Vậy nên mới có chuyện dẫu biết Mai Anh sắp làm đám cưới với Hào, Minh vẫn nhẫn tâm cưỡng đoạt cô. Nếu là 1 đứa em trai biết nghĩ cho anh ruột, Minh đã không làm thế. Minh có thể viện dẫn lý do rằng do say rượu nên mắc sai lầm, tuy nhiên trong thâm tâm Minh biết rõ, chuyện qua đêm kia là vì Minh không muốn Mai Anh ở bên Hào.

Tập 4 của Không lối thoát sẽ lên sóng vào lúc 20g00 ngày 7/11/2019 trên THVL1.