"Không lối thoát": Kề dao vào cổ anh ruột, Minh - Lương Thế Thành co giật khi thấy người này

Tập cuối của bộ phim Không lối thoát mang đến cho khán giả những tình tiết gay cấn, kịch tính. Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, các trinh sát của phòng PC45 khẳng định Minh (Lương Thế Thành) có dính líu đến cái chết của giáo sư Khang và phát lệnh khẩn truy nã anh. Băng nhóm của "Hùng Chó Lửa" sau thời gian dài hoành hành cũng đã bị triệt phá hoàn toàn. Mất đi cánh tay đắc lực là Hùng Chó Lửa, Minh rơi vào tình trạng khốn đốn phải chạy trốn khắp nơi.

Minh trở về khu xóm Cũi nhưng giờ đây hắn như con thú dồn vào bước đường cùng, vẫn không chấp nhận được sự thật mình thân tàn ma dại, trắng tay. Đột ngột thấy Minh đẩy cửa bước vào với bộ dạng thất thểu, vô hồn, Hào (Trí Quang) sững sờ rồi lạnh lùng hỏi Minh giờ trở về đây làm gì làm vấy bẩn nơi này, anh trước sau gì cũng phải trả giá cho những việc làm vô nhân.

Minh trở nên thân tàn ma dại sau khi mọi tội lỗi bị phơi bày.

Minh căm phẫn kề dao định giết chết Hào nhưng hình ảnh Mai Anh lại hiện lên khiến Minh run sợ. Hào chưa kịp ra tay phản kháng thì Minh bất ngờ ngã quỵ do bệnh co giật tái phát. Minh ngã lăn như một kẻ tật nguyền vô dụng. Hào lôi Minh đến bàn thờ của cha và nhắc lại rằng, Minh còn nhớ những gì ông đã dặn dò, đã kỳ vọng Minh sẽ thành danh, làm một bác sĩ giúp đời, rồi Hào đã cố công làm lụng dốc sức để thực hiện tâm nguyện đó để rồi hôm nay chính Minh đã làm những gì hoàn toàn ngược lại, trở thành một kẻ bất nhân, bất nghĩa, hành động như cầm thú.

Minh đã bị bắt sau nhiều ngày trốn chạy.

Minh bật khóc đau đớn, cơn co giật làm toàn bộ thân thể hắn co dúm lại như một con thú bị thương. Vừa lúc đó, công an cũng ập đến.

Minh ngồi trong nhà tù với bộ dạng thất thần. Án tử hình vừa tuyên là một dấu chấm hết cho cuộc đời hắn. Minh bật khóc chua chát. Bất chợt Minh được gọi ra có người đến thăm. Minh bàng hoàng, đó là Uyển Lan. Cô đã tỉnh lại sau tai nạn, Minh cầu xin Uyển Lan tha thứ. Uyển Lan nhìn Minh bằng đôi mắt ai oán, nói Minh là kẻ khốn nạn, lừa dối cô, giết cha cô, giết cả con mình.

Những giọt nước mắt muộn màng của Minh làm khán giả xót xa.

Minh đau đớn không nói được lời nào cả. Sức khỏe Minh ngày càng sa sút tiều tụy. Anh ngồi co ro, đau đớn trong tù và những thước phim trong cuộc đời: Từ lúc nhỏ gia đình quây quần hạnh phúc, đến khi lớn lên được Hào che chở hết lòng, rồi được tay trong tay với Mai Anh, bước lên đỉnh cao danh vọng, gương mặt Khiêm căm phẫn, Tuyết bê bết máu ánh nhìn đầy oán thù, đôi mắt giáo sư Khang trừng trừng và vẻ mặt Uyển Lan đầy ai oán. Những hình ảnh đó vẫn vây lấy ám ảnh Minh từng đêm trong tù.