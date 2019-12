Không gì "phập phù" bằng diện mạo của MC Minh Hà, lúc thì đẳng cấp 5 sao nhưng có lúc thì như thẩm mỹ hỏng

MC Minh Hà là gương mặt diễn viên, người dẫn chương trình quen thuộc trên sóng truyền hình. Không nhắc đến chuyện đời tư ồn ào, cô nàng MC luôn gây ấn tượng với gương mặt trang điểm kỹ càng cùng gu ăn mặc đẳng cấp, thời thượng. Đặc biệt, nhan sắc của Minh Hà sau nhiều năm nổi tiếng cũng luôn trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Minh Hà có đăng tải những hình ảnh mới nhất và nhận về nhiều lời khen.

MC Minh Hà khoe hình ảnh mới nhất trên Facebook.

Khuôn mặt khá đẹp, theo nhận xét của nhiều người.

Có người dành nhiều mỹ từ để miêu tả làn da trắng sáng không tì vết của Minh Hà, số khác lại cho rằng các nét của nữ MC ngày càng tự nhiên hơn so với thời điểm mới dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ trước kia. Số còn lại thì ngay lập tức lấy hình ảnh ngày xưa ra để so sánh, thấy rằng gương mặt Minh Hà hơi nhọn hơn so với tiêu chuẩn bình thường.

Những hình ảnh trước kia của Minh Hà cho thấy cô đã có sự thay đổi về nhan sắc.

Để nói về nhan sắc của Minh Hà thì câu chuyện cũng khá dài và "phập phù". Bởi cô nàng thường xuyên xuất hiện với những diện mạo khác nhau, khi thì rất xinh đẹp nhưng đôi lúc lại giống như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng vậy. Dân mạng thì đồn nhau rằng chắc có lẽ do phần mềm chụp ảnh không ổn định, một số cho hay Minh Hà gần đây can thiệp dao kéo hơi nhiều nên mới như vậy.

Minh Hà có lúc rất xinh...

... nhưng cũng có lúc khiến người khác thật sự khó hiểu.

Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng những đường nét của Minh Hà khá sắc sảo và ưa nhìn. Đặc biệt, lối phục sức của cô nàng thì không thể chê vào đâu được, luôn mang đến sự nhẹ nhàng, sang chảnh. Công thức phối đồ này các chị em cũng có thể học tập được luôn đó.