Không còn là "thần tiên tỷ tỷ", Lưu Diệc Phi bị chê mập đến mức biến dạng trong "Hoa Mộc Lan"

Hãng phim Disney tiếp tục tung ra loạt ảnh mới của Lưu Diệc Phi trong phim Hoa Mộc Lan. Được biết đây là sản phẩm quảng cáo hàng goods nhằm chuẩn bị tuyên truyền khi thời gian công chiếu đang cận kề. Màu sắc được thiết kế dựa trên truyền thống văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim vì thẩm mỹ phương Tây khác biệt so với châu Á.

Bên cạnh đó, nhan sắc và ánh mắt của Lưu Diệc Phi cũng gây ra tranh cãi trên mạng xã hội Weibo. Nếu như tạo hình cải nam trang nhận được lời khen thì diễn xuất vẫn là vấn đề đáng lo ngại. So với loạt poster trước đó, biểu cảm của nữ diễn viên không có nhiều sự khác biệt. Đôi mắt luôn trong trạng thái vô hồn khó hiểu, chưa toát ra sự mạnh mẽ và dũng cảm. Hình ảnh của Lưu Diệc Phi chỉ dừng ở mức đẹp nhưng thiếu hụt khí chất một nữ tướng.

Cộng đồng mạng xứ Trung đã bày tỏ những ý kiến khác nhau về sự việc này. Hầu hết các bình luận đều cho rằng khuôn mặt có phần thừa cân so với nhan sắc bình thường: “Cân nặng thực sự không rõ ràng nhưng xương hàm mặt đầu tiên là quá tuyệt vời, phải không?”, “Có phải vì má?”, “Lưu Diệc Phi trong ấn tượng của tôi tốt hơn nhiều so với điều này, thất vọng”. “Nó đẹp nhưng cảm giác trống rỗng”, “Tạo hình thực tế nhưng cái nhìn lại không mạnh mẽ”, “Khác với trí tưởng tượng của tôi”, “Khuôn mặt rất đẹp nhưng không đủ sắc nét”.

Phản ứng của cộng đồng mạng về poster Hoa Mộc Lan.

Trước đó, poster của Lưu Diệc Phi cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Với bối cảnh chiến đấu, nữ diễn viên mạnh mẽ cầm kiếm đối diện quân thù nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không có khí thế hận thù hay quyết liệt. Những hình ảnh khác và diễn xuất trong trailer Hoa Mộc Lan đều rơi vào tình huống tương tự khiến khán giả ngán ngẩm.

Hoa Mộc Lan là phiên bản live-action (người thật đóng) của bộ phim hoạt hình từng rất thành công vào năm 1998 do Disney sản xuất. Bộ phim kể về Hoa Mộc Lan, một cô gái dũng cảm giả trai thay cha tòng quân và hành trình trở thành một vị tướng lưu danh sử sách. Hoa Mộc Lan đã bấm máy vào tháng 8/2018, bối cảnh được quay chủ yếu tại New Zealand và Trung Quốc do Niki Caro đảm nhận vai trò đạo diễn.

Bên cạnh Lưu Diệc Phi, Hoa Mộc Lan còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Châu Á gồm Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Củng Lợi. Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào đầu năm 2020.