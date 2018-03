Không còn "hoa hậu thân thiện", "chị đại" Lukkade đã đanh đá trở lại rồi!

Sau 1 tuần nghỉ dưỡng sức thì HLV Lukkade sẽ chính trở lại ở tập 5 " The Face Thailand " mùa giải All Stars cùng 2 HLV Bee và Sonia.



Ở những tập đầu, Lukkade khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh "hoa hậu thân thiện", cười từ đầu đến cuối chương trình dù cho có bị thua cuộc thì có vẻ như tập tiếp theo, chị đại sẽ "hiện nguyên hình" khi la mắng thí sinh vô cùng dữ dội khiến các khách mời giật mình.

Lukkade gào thét khiến mọi người giật mình

Tập tiếp theo của "The Face Thailand" mùa All Stars sẽ được phát sóng vào thứ 7 tuần sau, 17/3 do tuần này nhà đài vướng lịch chiếu phim đặc biệt.