Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng khiến nhiều người thương vong

Chiều 14/5, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Qua điều tra, công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định xe bị mất lái trên đoạn đường dài khoảng 3km. Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút xe tải mang biển kiểm soát 49C-150. do tài xế Trần Trọng Tình (28 tuổi, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở phân bón chạy hướng từ Đà Lạt đi TPHCM.

Khi đến địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì xảy ra va chạm liên tiếp với xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-15.. (do anh Nguyễn Phi Châu Lộc, 26 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng điều khiển) và xe ô tô mang biển kiểm soát 49X-30.. (do anh Trần Văn Tường, 34 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng điều khiển).

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Sau đó, xe tải tiếp tục tăng tốc chạy nhanh, khi đến ngã 3 thị trấn Phi Nôm thì nổ lốp phía sau bên trái, xe lật ngang cuốn bay 3 xe ô tô, 4 xe máy bên đường khiến 5 người tử vong (trong đó có tài xế xe tải)

"Qua kiểm tra hộp đen xe tải, tại thời điểm xe gây tan nạn đầu tiên đang lưu thông với tốc độ 73km/giờ, sau khoảng 1,5km thì tăng tốc lên 97km/giờ, trong khi khu vực giới hạn các phương tiện chạy tối đa 50km/giờ", ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện tại chưa xác định được nguyên nhân do mất thắng hay lý do nào khác. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức khám xe, cân hàng hóa tải trọng trên xe, giám định nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác đối với tài xế xe tải.

Đồng thời kiểm tra lại chất lượng xe, giám định bằng lái xe để xác định thật giả, đủ điều kiện lưu thông hay không; Xác định việc giao xe có đúng chức năng và đủ điều kiện giao xe không. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải 49C-150.90 chở quá tải trọng 4,7 tấn.