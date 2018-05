Khởi tố tài xế giận vợ lùi xe đâm tử vong một cụ già

Chiều 14/5, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Đình Sơn (SN 1981, trú tại khối Vĩnh Quang, Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ, vào khoảng 16h ngày 30/4, tài xế Sơn điều khiển xe ô tô bán tải màu bạc mang BKS: 37C-104.42 đi ngược chiều trên đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện trường xảy ra sự việc

Khi đi qua ngã tư giao cắt với đường Phan Chu Trinh, xe của Sơn đối đầu với xe ô tô của vợ màu đỏ. Sơn sau đó xuống xe đến mở cửa xe và to tiếng cãi nhau với vợ.

Sau khi cãi nhau với vợ, Sơn trở lại xe mình với thái độ bực tức, rồi cho xe chạy lùi với tốc độ cao. Khi đi lùi được khoảng 50m, xe của Sơn đâm mạnh vào bà Nguyễn Thị L. (SN 1958, trú khối 11, phường Quang Trung, TP Vinh) đang đi xe đạp.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân L. sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.