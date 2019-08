Khởi tố đối tượng lang thang vào bản, xâm hại bé gái 6 tuổi

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Văn Lâm (SN 2001) trú tại bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông về tội hiếp dâm trẻ em, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trần Văn Lâm tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, vào ngày 6/7, Công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của anh Lữ Văn C. (SN 1978) trú huyện Con Cuông với nội dung con gái 6 tuổi có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Sau khi nhận được đơn trình báo, lãnh đạo Công an huyện Con Cuông đã cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Ban Công an xã Thạch Ngàn điều tra truy xét. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Con Cuông đã xác minh, làm rõ đối tượng gây án chính là Trần Văn Lâm.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sớm bỏ học, Lâm ở nhà giúp việc vặt cho gia đình. Ngày 6/7, khi đang lang thang trong bản thì thấy có chiếc xe ô tô chở vật liệu xây dựng chạy ngang qua, Lâm nhảy xe bám theo.

Chiếc xe chở vật liệu đến gia đình anh C.. Tại đây, thấy cháu bé chơi một mình sau nhà không có người trông coi, Lâm đã nảy sinh ý đồ xấu. Gây án xong, đối tượng bỏ đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị lực lượng Công an huyện bắt giữ.