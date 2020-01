Khói mù phủ kín New Zealand do ảnh hưởng cháy rừng ở Australia

Khói bốc lên từ các đám cháy rừng ở bang New South Wales, Australia, ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Những ngày gần đây, khói cháy rừng từ Australia đã bao phủ Đảo Nam của New Zealand và đã làm đổi màu sông băng từ trắng thành nâu. Hiện các đám khói di chuyển theo hướng Bắc và bao trùm một nửa Đảo Bắc của nước này. Cảnh sát đã đề nghị người dân ngừng gọi vào số khẩn cấp 111 thông báo tình trạng khói mù màu cam phủ kín bầu trời vì đường dây nóng đã rơi vào tình trạng quá tải.

Theo trang dự báo thời tiết Weatherwatch.co.nz của New Zealand, thời tiết u ám tiếp diễn ở New Zealand và có xu hướng nghiêm trọng hơn vào cuối ngày 5/1.

Trong khi đó, tình hình cháy rừng tại Australia diễn biến phức tạp khi nước này ngày 4/1 vừa trải qua ngày nóng lên tới 40 độ C, gây trở ngại công tác cứu hỏa. Luồng không khí dịu mát hơn kéo theo những cơn gió mạnh trong ngày 5/1 lại khiến nhiều đám cháy trở nên dữ dội hơn. Theo thống kế mới nhất, hiện bang New South Wales của Australia vẫn đang chống chọi với khoảng 150 đám cháy, trong khi còn hàng chục đám cháy khác vẫn đang thiêu đốt bang Victoria. Đã có tổng cộng 24 người thiệt mạng do cháy rừng trên cả nước Australia. Cháy rừng cũng đã thiêu hủy hàng trăm nhà dân và cơ sở vật chất.

Trong ngày 5/1, nhiều diễn viên nổi tiếng đã gây quỹ ủng hộ các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng tại Australia. Nữ diễn viên người Australia Nicole Kidman thay mặt gia đình tuyên bố quyên góp 500.000 USD cho Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales. Nam diễn viên hài người Australia Celeste Barber cũng đã gây quỹ hỗ trợ lực lượng cứu hỏa và bảo vệ động vật. Quỹ GoFundMe do nam diễn viên gây dựng đã quyên góp được tổng cộng 20 triệu AUD (13,9 triệu USD)...