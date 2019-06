Khoe "tất" cơ thể trong bức hình khỏa thân, Elly Trần bị fan phản ứng lại khó chịu

Elly Trần vừa cập nhật bức hình chân dung mới lên instagram. Một bức ảnh khỏa thân "bỏng mắt" theo đúng phong cách của hotgirl hai con. Chú thích cho khung hình táo bạo này, Elly Trần viết: "You're star just the way you are" (Tạm dịch: Bạn là một ngôi sao theo cách của bạn).

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen tặng trầm trồ dành cho thân hình "không tưởng" của bà mẹ hai con, nhiều fan lại phản ứng trước hành động này của Elly Trần.

"Đẹp. Nhưng khoe thân cho tất cả nhìn là không đẹp.", "Tự nhiên thấy Elly thay đổi phong cách, khác với bà mẹ dịu dàng trước đây! Nhìn chung mình ko thích Elly trong hình ảnh mới."... là những bình luận trái chiều.

Có vẻ không hài lòng với những ý kiến này, Elly Trần mạnh mẽ phản hồi lại. Cô cho biết mình chưa từng cố định trong một phong cách nào nên khó có thể nói là "thay đổi phong cách".

Thời gian gần đây, Elly Trần ngày càng táo bạo hơn trong việc phô bày vóc dáng nóng bỏng của mình. Đây cũng không phải lần đầu cô tung ảnh khỏa thân.