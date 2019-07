Khoe ảnh cả gia đình đi du lịch trời Tây, con gái mũm mĩm đáng yêu nhà Hà Anh chiếm toàn bộ spotlight của mẹ

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã khoe bộ ảnh cùng gia đình du lịch nước Anh, quê hương ông xã của siêu mẫu. Theo đó, trong suốt kỳ nghỉ, Hà Anh liên tục cập nhật những hình ảnh dễ thương và hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Hà Anh đang cùng gia đình có kỳ nghỉ tại Anh, quê hương của ông xã siêu mẫu

Cư dân mạng đặc biệt chú ý tới những khoảnh khắc công chúa nhỏ Myla của nhà Hà Anh. Trên mạng xã hội, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ những giây phút siêu đáng yêu của cô công chúa nhỏ.

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: "Hôm nay, cả nhà đi trang trại hái dâu. Vì ở trung tâm London nên cả nhà phải mất hơn 1 tiếng đi tàu để về ngoại ô. Dọc đường đi tàu vắng, em Myla được thả chạy lon ton. Em ôm cái cột ngoáy đít rất nhắng."

"Mẹ chuyên hái loại dâu to tròn mọng, chú Brad hái loại nhỏ xinh nhưng ngọt, ba Olly tận dụng chiều cao đi hái những quả rasberry to vật. Ba khoe mẹ anh hái những quả trên cao không ai với được nên to và quý lắm.

Dì My thì thích chí chụp hình và trông Myla hơn cả! Mẹ nhìn ra đã thấy dì cho Myla đi lang thang giao lưu với một anh giai. Myla túm áo anh đầy ngưỡng mộ. Người ta bảo đừng ăn khi hái nhưng mẹ vẫn cho Myla ăn tận 3 quả! Thú vui trần đời ở đây."

Nguồn: FB