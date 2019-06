Khoảnh khắc Meghan Markle bị chìm nghỉm, lạc lõng giữa đại gia đình nhà chồng gây chú ý và nguyên do thực sự khiến ai cũng ngỡ ngàng

Vào ngày 8/6, gia đình Hoàng gia Anh đã trở thành tâm điểm chú ý khi các thành viên xuất hiện đông đủ trong lễ kỷ niệm mừng sinh nhật chính thức lần thứ 93 của Nữ hoàng Anh, Trooping the Colour 2019.

Meghan Markle đã thu hút mọi ống kính khi nàng dâu này lần đầu tiên xuất hiện trở lại trước công chúng sau khi sinh bé Archie cách đây hơn 1 tháng. Nữ công tước xứ Sussex lựa chọn bộ đầm xanh navy kín đáo, lịch sự và an toàn so với những lần xuất hiện trước đây. Tuy nhiên, Meghan Markle lại bị chê là khá mờ nhạt khi diện trang phục kém tươi sáng hơn so với các thành viên khác trong gia đình.

Meghan Markle sánh đôi bên chồng sau khi sinh con được hơn 1 tháng.

Công nương Kate tỏa sáng trong trang phục rực rỡ, dìm hàng Meghan Markle không thương tiếc.

Không chỉ bị chị dâu Kate dìm hàng khi ngồi chung xe ngựa, trong lúc cùng gia đình hoàng gia thưởng thức màn trình diễn máy bay của Không lực Hoàng gia ở ban công Cung điện Buckingham, Meghan Markle cũng bị nhấn chìm không thương tiếc khi cô bị dồn đứng ở hàng cuối cùng, đứng lạc lõng và chìm nghỉm giữa các thành viên hoàng gia.

Trước đó, vào dịp Trooping the Colour năm ngoái, Meghan Marke cũng gây thắc mắc khi đứng sau vợ chồng Công nương Kate, không được đứng ngang hàng với gia đình chị dâu mà phải đứng lùi ở hàng cuối cùng tại ban công Cung điện Buckingham. Trong năm nay, số phận của Meghan Markle cũng không khá khẩm hơn, thậm chí còn bi đát hơn năm ngoái khi nàng dâu này bị lép vế hoàn toàn giữa đại gia đình nhà chồng.



Theo trang Mirror, có hai cách giải thích cho chỗ đứng bất thường của Meghan. Lý do đầu tiên, xét về thứ bậc, vợ chồng Meghan Markle không thể sánh với vợ chồng Công nương Kate khi Hoàng tử William sẽ là người trực tiếp thừa kế ngai vàng trong tương lai.

Vào dịp Trooping the Colour năm ngoái, Meghan đứng sau chị dâu Kate.

Vào dịp Trooping the Colour năm nay, Meghan Markle đứng lọt thỏm giữa các thành viên hoàng gia.

Dân số của gia đình hoàng gia ngày càng tăng lên.

Lý do thứ hai có thể hiểu là quân số của hoàng gia ngày càng đông đúc khi các gia đình có thêm thành viên nên vị trí đứng luôn ưu tiên cho các em nhỏ ở phía trước và tất yếu cha mẹ chúng sẽ là người đứng ngay sau để dễ dàng quản lý hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia hoàng gia cho hay, chỗ đứng trên ban công Cung điện Buckingham không có quy định cụ thể, việc lựa chọn chỗ nào là do các thành viên hoàng gia tự quyết định.

Như vậy, có thể hiểu rằng vợ chồng Meghan Markle đã lựa chọn chỗ đứng khiêm tốn để tạo điều kiện cho các thành viên hoàng gia khác có con nhỏ được đứng ở vị trí thuận lợi hơn.

Nguồn: Mirror