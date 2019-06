Khi mang thai các mẹ bầu sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nguy hiểm này về răng miệng

Khi gặp vấn đề về răng miệng, có một số điều các mẹ bầu cần phải lưu ý để không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

1. Viêm nướu

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể của người mẹ sẽ gia tăng hormone estrogen và progesterone, đây là yếu tố gây sự nhạy cảm đối với nướu. Viêm nướu là bệnh thường thấy ở phụ nữ mang thai, biểu hiện là nướu đỏ, sưng, chảy máu khi đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa.

Nếu máu chảy ít, chảy một lát liền ngừng, các mẹ chỉ cần đảm bảo vệ sinh răng miệng sạch sẽ thì tình hình sẽ được cải thiện. Nếu máu chảy nhiều và kéo dài, các mẹ cần đến bệnh viện kiểm tra để loại trừ những yếu tố gây bệnh, chẳng hạn bệnh rối loạn đông máu.

2. Viêm nha chu

Theo nghiên cứu, viêm nha chu là một trong những yếu tố gây ra tình trạng sinh non ở thai phụ.

Bệnh viêm nha chu nghiêm trọng hơn so với viêm nướu. Theo nghiên cứu, viêm nha chu là một trong những yếu tố gây ra tình trạng sinh non ở thai phụ. Nếu các mẹ mắc viêm nha chu trước khi mang thai, thì trong giai đoạn thai kỳ viêm nha chu rất dễ tái phát.

Bởi vậy các mẹ cần thận trọng khi có biểu hiện viêm nha chu và cần đến bệnh viện điều trị kịp thời. Khi quá trình mang thai bước vào giai đoạn ổn định, các mẹ nên điều trị bệnh viêm nha chu theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Nếu các mẹ không có triệu chứng của bệnh viêm nha chu, nhưng có khả năng sẽ có dấu hiệu răng lung lay (giai đoạn đầu của bệnh viêm nha chu), bởi hormone estrogen và progesterone gia tăng sẽ ảnh hưởng đến các mô xung quanh răng.

Khi có biểu hiện răng lung lay cũng không nên quá lo lắng, bởi những dấu hiệu này chỉ là tạm thời. Sau khi các mẹ sinh con, tình trạng răng lung lay sẽ được cải thiện, bởi khi đó nồng độ hormone trong cơ thể sẽ trở về mức ổn định.

3. U nướu thai nghén

U nướu răng có thể gây ra tình trạng chảu máu nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống thường ngày.

Một số mẹ trước khi mang thai hoặc trong thai kỳ, trên nướu sẽ xuất hiện một khối u mềm, có màu hồng. Bình thường nếu không có tác nhân động chạm sẽ không có cảm giác, nhưng nếu bất cẩn chạm vào u nướu sẽ có biểu hiện chảy máu.

Nếu u nướu không có biểu hiện rõ ràng thì các mẹ cần quan sát thêm. Sau khi các mẹ sinh con, u nướu có thể từ từ nhỏ lại và mất hẳn.

Nếu u nướu gây ra tình trạng chảy máu nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống thường ngày, hoặc sau khi các mẹ sinh con, u nướu không có biểu hiện teo nhỏ thì các mẹ nên đến bệnh viện để bác sĩ tiến hành loại bỏ u nướu.

4. Sâu răng

Do quá trình trao đổi chất và hormone trong cơ thể mẹ bầu biến đổi, cộng thêm sự thay đổi chế độ ăn, ăn nhiều bữa, ăn nhiều thực phẩm chua ngọt làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh sâu răng ở các mẹ mang thai.

Lời khuyên dành cho các mẹ là cần tiến hành điều trị sâu răng càng sớm càng tốt, để phòng tránh tình trạng đau răng kịch liệt có thể dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Trong quá trình điều trị bệnh sâu răng, các mẹ cần tránh căng thẳng bởi có thể ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

5. Răng khôn

Nhắc đến răng khôn, nhiều người liền toát mồ hôi hột, huống gì là các mẹ mang thai. Nỗi đau mọc răng khôn là ngủ không yên, nhai nuốt khó khăn, nghiêm trọng hơn có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm xung quanh tổ chức răng.

Về nguyên tắc, trong giai đoạn thai kỳ, các mẹ bầu không nên nhổ bỏ răng khôn. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, khi thai nhi được 4 - 6 tháng, dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ có thể tiến hành nhổ bỏ răng khôn cho thai phụ.

Nhiều mẹ thường lo lắng vấn đề an toàn khi điều trị bệnh răng miệng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, do đó họ thường chọn im lặng và nhẫn nhịn. Thật ra, các mẹ có thể thông báo cho bác sĩ biết tình hình cụ thể, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị và sử dụng thuốc an toàn nhất cho mẹ và thai nhi. Chẳng hạn thuốc amoxicillin, clindamycin là những loại thuốc mẹ bầu có thể sử dụng, và thường được bác sĩ kê đơn khi điều trị bệnh viêm nướu.

Những lưu ý giúp mẹ bầu phòng tránh bệnh răng miệng:

- Các mẹ nên tiến hành khám răng miệng định kỳ, xử lý răng sâu, vấn đề hôi miệng, cạo vôi răng trước khi mang thai.

- Nếu kiểm tra có răng sâu, cần nhanh chóng điều trị, đồng thời loại bỏ thói quen không tốt như ăn cay, nên sử dụng chỉ nha khoa và chải răng đúng cách.

- Sau khi ói hoặc ợ chua, các mẹ nên súc miệng để làm loãng axit, giảm tình trạng mòn răng, và 30 phút sau mới đánh răng.

- Điều trị tận gốc bệnh viêm nướu, viêm nha chu trước khi mang thai sẽ giúp các mẹ giảm thiểu biến chứng thai kỳ.

Theo Sohu