Khi đang muốn về nhà mà lại phải đi dạy học: Thầy giáo Tây có phản ứng siêu lầy lội khiến dân mạng đau tim vì quá dễ thương

Sau một ngày dài học tập nhiều môn, học sinh chỉ trông ngóng đến tiếng trống tan giờ để nhanh nhanh trở về nhà, ăn bữa cơm nóng hổi cùng bố mẹ.

Không chỉ riêng học sinh mà cả các thầy cô cũng có chung tâm trạng này. Bởi so với học sinh, thầy cô còn mệt hơn rất nhiều khi phải soạn giáo án, đứng trên bục giảng nói liên tục cả ngày. Lớp nào mà hay có những học sinh mất trật tự thì thầy cô còn mệt hơn nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip siêu dễ thương, ghi lại khoảnh khắc thầy trò tại trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM cùng nhau trông chờ đến lúc hết tiết Anh.

Khi còn một vài giây nữa là hết tiết, thầy giáo Tây đã hài hước nhìn đồng hồ, cùng học sinh đếm ngược: "Five, four, three, two, one" (5, 4, 3, 2, 1) như chờ đón giao thừa vậy.

Ngay khi tiếng "one" vang lên, thầy giáo búng tay một cái cực ngầu rồi chỉ ra cửa như muốn bảo với học sinh: "Về thôi các em ơi!".

Phản ứng chờ hết tiết siêu lầy lội của thầy giáo Tây.

Hành động siêu đáng yêu của thầy đã khiến học sinh reo hò cuồng nhiệt, kèm theo những tràng cười giòn tan.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên một hội nhóm Facebook đã nhận được lượt like, share khủng của dân mạng: Hơn 11 nghìn lượt like, 45 bình luận và 209 lượt chia sẻ.

Ngay cả những người đã rời xa ghế nhà trường khi xem đoạn clip này cũng thấy thổn thức:

"Giống tâm trạng của mình ngày trước thế nhỉ? Cả ngày học hành mệt mỏi, chỉ mong chờ đến lúc đánh trống để phi về nhà ăn cơm với bố mẹ. Nhiều khi cứ ngửa cổ lên để nhìn đồng hồ rồi lén đếm".

Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, có không ít bình luận khen ngợi sự đáng yêu của thầy giáo Tây: "Thầy đáng yêu thế. Khúc cuối thầy búng tay nhìn ngầu không chịu được", "Khi bạn đang muốn về nhà mà lại phải đi dạy học".

Hiện tại, dân mạng vẫn đang tích cực thả like, share cho đoạn clip siêu đáng yêu này.