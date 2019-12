Khảo sát từ 10.000 tín đồ làm đẹp tại Hàn Quốc, đây chính là 10 món skincare mà họ yêu thích nhất trong năm 2019

Người Hàn vốn vô cùng coi trọng chuyện làm đẹp và xây dựng chu trình skincare cầu kỳ hàng chục bước để có làn da đẹp như mơ. Mới đây tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc kết hợp cùng công ty tư vấn dữ liệu Zero to One Partners công bố khảo sát trên 10.000 tín đồ làm đẹp xứ kim chi để tìm ra những món mỹ phẩm mà họ yêu thích nhất trong năm vừa qua. Đa phần trong số này đều là những món quen mắt, vậy chúng ta hãy cùng xem trong năm qua, con gái Hàn đắm đuối với những món skincare nào.

1. Sữa rửa mặt Happy Bath Micro Micellar (khoảng 150.000 VNĐ/120g)

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro Micellar PM với các hạt MICELLAR siêu nhỏ sẽ len lỏi tận sâu trong lỗ chân lông đánh bay bụi bẩn mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên của làn da. Chưa kể sản phẩm còn có mức giá khá phải chăng nên được rất nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích.

2. Toner Kiehl’s Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner (khoảng 1 triệu đồng/250ml)

Đây là loại toner dành cho da đầu và da thường với chiết xuất từ hoa cúc đem lại cảm giác sảng khoái, không làm khô da. Bên cạnh hoa cúc, sản phẩm còn có chứa chiết xuất từ rễ cây ngưu bàng và allantoin giúp làm sáng và làm dịu da.

3. Essence Hanyul Artemisia Miracle Relief (khoảng 500.000 VNĐ/150ml)

Với chiết xuất từ ngải cứu trồng trong 3 năm, essence vô cùng dịu nhẹ, giúp phục hồi da mà không hề bóng bết hay nhờn dính. Loại essence này phù hợp với cả những làn da nhạy cảm nhất, giúp da ẩm mịn và dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ những bước dưỡng sau.

4. Toner Su:m 37 Secret Balancing (khoảng 1,3 triệu đồng/130ml)

Thành phần chiết xuất từ thảo dược lên men giúp làm mềm da, cân bằng độ ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông, tái tạo làn da, phục hồi độ săn chắc và đánh thức vẻ đẹp của làn da. Khi vỗ lên da, toner thẩm thấu nhanh, có hương thảo dược dễ chịu, không gây nhờn rít.

5. Kem dưỡng da Kiehl’s Ultra Facial Cream (khoảng 880.000 VNĐ/50ml)

Từ khi được ra mắt vào năm 2006 đến nay dòng kem dưỡng nhà Kiehl’s đã liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và năm nào cũng lọt top những loại kem dưỡng được các tín đồ làm đẹp yêu thích nhất. Kem phù hợp với mọi loại da, đem đến làn da ẩm mượt, căng mọng trong suốt 24 tiếng.

6. Kem dưỡng chống lão hóa SK-II R.N.A Power Airy Milky Lotion (khoảng 3 triệu đồng/50g)

Kem dưỡng với kết cấu lai giữa kem và lotion nên thẩm thấu khá nhanh, không gây bết dính. Thành phần pitera đặc trưng trong kem dưỡng nhà SK-II, và phức hợp RNA độc quyền giúp tái tạo làn da, cải thiện những dấu hiệu lão hóa, thu nhỏ lỗ chân lông và làm mờ nếp nhăn. Sản phẩm này cũng từng nhận được tới 33 giải thưởng của Cosmo Beauty Award của tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc

7. Serum Lancôme Advanced Genifique (khoảng 2,5 triệu đồng/30ml)

Ứng dụng công nghệ khoa học về hệ vi sinh trên da, loại serum này giúp tạo môi trường cho da tái tạo và phục hồi, làm đều màu da, cung cấp độ ẩm khôi phục sức sống cho làn da, cải thiện da không đều màu, hạn chế sự hình thành nếp nhăn.

8. Kem dưỡng mắt AHC Ageless Real Eye Cream (khoảng 500.000 VNĐ/30ml)

Nếu đang tìm kiếm một loại kem dưỡng mắt giúp loại bỏ quầng thâm, dưỡng trắng và hạn chế sự hình thành lão hóa ở vùng da dưới mắt thì bạn đừng bỏ qua kem dưỡng mắt của AHC. Kem có thành phần chứa nhiều loại peptide, niacinamide, glutathione, collagen, bơ hạt mỡ, ceramide… giúp cải thiện làn da nhanh chóng.

9. Dưỡng mắt Shiseido Ultimate Power Infuse Eye Concentrate (khoảng 1,8 triệu đồng/15ml)

Thành phần nấm linh chi trong sản phẩm giúp bảo vệ làn da, ngăn ngừa quá trình oxi hóa, thúc đẩy sự sản sinh hyaluronic acid giúp vùng da dưới mắt trở nên căng mịn, rạng rỡ.

10. Kem dưỡng nâng tông Innisfree Tone Up Cream (khoảng 400.000 VNĐ/50ml)

Kem dưỡng nâng tông chính là loại kem vừa có khả năng dưỡng ẩm lại giúp da nâng tông nhẹ, làm đều màu da, vậy nên dù không cần trang điểm thì bạn vẫn có làn da rạng rỡ, đều màu. Kem dưỡng nâng tông của Innisfree còn có chiết xuất từ hoa anh đào từ đảo Jeju giúp cải thiện làn da từ bên trong, giúp da luôn căng mọng.

Nguồn: Cosmopolitan Hàn Quốc