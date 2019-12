Jiyeon bất ngờ trở lại sàn đấu Kpop với tóc xám khói nhưng ấn tượng nhất lại là hình xăm chạy dọc sống lưng

Nhưng spotlight lần này không thuộc về mái tóc mà chính là hình xăm chạy dọc sống lưng Jiyeon. Fan của cô từ lâu đã phát hiện ra hình này nhưng họ chưa bao giờ được nhìn thấy nó một cách trọn vẹn cả. Nguyên văn câu quote đó là "You are built not to shrink down to less but to blossom into more."(tạm dịch: Bạn sinh ra không phải để giới hạn bản thân mà là để nở rộ nhiều hơn nữa.)