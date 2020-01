Khám phá Công viên Thiên Văn học trong sự kiện trải nghiệm thú vị

Để chào mừng sự kiện trải nghiệm Công viên Thiên Văn học, Tập đoàn Nam Cường đưa ra chương trình bốc thăm trúng thưởng để tri ân khách hàng dự án An Phú Shop-villa, An Khang Villa, An Vượng Villa. Theo đó, khách hàng may mắn sẽ nhận được 01 ô tô CRV trị giá 983 triệu đồng. Đồng thời, 15 khách hàng có giao dịch từ 1/1-12/1/2020 được nhận chiết khấu 5 cây vàng, tương đương 200 triệu đồng.

Về chính sách bán hàng, khi giao dịch thành công, khách hàng thuộc dự án An Vượng Villa được chiết khấu gói bảo hiểm sức khỏe lên tới 1.4 tỷ đồng; khách hàng dự án An Khang Villa được chiết khấu gói nội thất lên đến 1 tỷ đồng; khách hàng dự án An Phú Shop-villa được chiết khấu lên tới 900 triệu đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo:

http://bietthu.namcuong.com.vn/

Sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường

Đơn vị phân phối chính thức: Tân Kiến Land - 0968 756 555