Khách Trung Quốc khỏa thân tắm biển ở Đà Nẵng

Ngày 19-8, trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Đại Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết cơ quan này đang tham mưu các sở, ngành liên quan hướng xử lý sự việc khách Trung Quốc khỏa thân tắm biển.



Theo đó, ngày 16-8, một tài khoản Facebook đã đăng lên diễn đàn Quản lý đô thị Đà Nẵng hình ảnh kèm phản ánh một nhóm du khách Trung Quốc khỏa thân tắm biển. Theo người này, sự việc xảy ra vào 21 giờ 50 ngày 15-8 tại bãi tắm số 1 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà.

Khách Trung Quốc cởi áo quần tắm biển Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng. Ảnh của tài khoản Facebook Xung Lâm

Ông Nghĩa xác nhận vụ việc và cho hay thời điểm trên, lực lượng cứu hộ bãi biển đã hết giờ làm việc. "Bình thường, lực lượng cứu hộ sẽ thường xuyên nhắc nhở hay nhờ công an can thiệp đối với những trường hợp khỏa thân tắm biển, thường là những người có bệnh về thần kinh. Nhưng do nhóm người trên tắm sau 21 giờ, là thời điểm cứu hộ hết giờ làm nên không phát hiện và nhắc nhở kịp thời" - ông Nghĩa nói.

Ngoài ra, ông Nghĩa cũng cho biết nhóm khách Trung Quốc trên đã về nước ngay sau đó nên không có chế tài xử phạt.

Cũng theo ông Nghĩa, việc khỏa thân tắm biển công cộng là điều cấm kỵ, có quy định trong nội quy. Tuy nhiên, đơn vị không có chức năng xử phạt. "Chúng tôi cũng có tham mưu các sở ngành liên quan về chế tài, xử phạt như Sở Tư pháp, để sau này dễ xử lý những trường hợp tương tự" – ông Nghĩa cho hay.