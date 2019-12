Khách hàng tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Hàn nghi là cán bộ công an

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV qua một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, theo báo cáo ban đầu, nạn nhân tử vong khi hút mỡ tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ ở số 83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một nhân sự thuộc ngành Công an đang công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo vị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, do nạn nhân là cán bộ công an, có chức vụ cao nên thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc cấp thành phố. Vì vậy, Viện kiểm sát và Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo, chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện Kiểm sát và Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.



Nơi xảy ra vụ việc

Như tin đã đưa, trưa ngày 27/12, người đàn ông tới thẩm mỹ viện Việt Hàn để hút mỡ bụng, làm đẹp thì xảy ra sự cố. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.