Kết luận điều tra vụ người tu hành bị tố bạo hành, ép bé trai 11 tuổi xem phim đồi trụy trong khóa tu mùa hè

Ngày 21/10, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết trên báo Pháp Luật TP. HCM, Đại tá Lê Bá Thanh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Bắc, đã ký kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Lương Việt Đức (26 tuổi) về tội cố ý gây thương tích. Ông Lương Việt Đức là người xây dựng một ngôi chùa trái phép tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, tự xưng pháp danh Thiện Lam và tổ chức khóa tu hè trái phép. Theo kết luận điều tra, ngày 10/6, bà Võ Thị Hương (ngụ Phan Thiết) gởi con trai là bé TVĐK (11 tuổi) vào học hè tại chùa. Trong quá trình ở tại đây, bé K. không chấp hành các quy định của Đức thì bị Đức dùng ống nhựa và chổi đánh đập.

Lương Việt Đức. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM.

Sáng 17/6, cho rằng bé K. lấy điện thoại của mình xem các hình ảnh nhạy cảm nên bị Đức dùng ống nhựa đánh vào lưng, mông, hai tay gây thương tích. Sau đó, Đức gọi cho bà Hương trả bé K. về nhà. Khoảng 13 gờ 30 phút cùng ngày, bà Hương đến đón con thì nhìn thấy cơ thể con có rất nhiều vết bầm tím nên đến công an xã trình báo. Theo TTXVN, sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hàm Chính, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã triệu tập Lương Việt Đức đến làm việc và Đức đã khai nhận toàn bộ sự việc. Tại kết luận giám định của Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận nêu rõ các vết sẹo ở vùng lưng phải và sẹo ở hai cánh tay, mu bàn tay có tỷ lệ thương tật là 9%. Ngoài ra có nhiều vết thâm mờ ở vùng lưng, thắt lưng, mông trái không đủ cơ sở để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể.



Ngôi chùa xây dựng trái phép của Đức. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, theo báo VTC News, ông Đức thừa nhận có đánh cháu K. nhưng không thừa nhận việc xâm hại tình dục như lời cháu kể. Theo ông Đức, cháu K. vừa vào cơ sở tu hành đã làm gãy chân bộ ghế đá và vòi tắm của nhà chùa, nhưng ông chỉ bắt viết cam kết chứ không đánh. Sau đó, cháu nhiều lần xem phim người lớn nên ông đánh để răn đe. Theo kết luận điều tra, Đức đã dùng hung khí nguy hiểm đánh bé K. là trẻ em gây thương tích. Hành vi của Đức đã hội đủ yếu tố cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS.

Những vết thương trên cơ thể cháu K. Ảnh: báo VTC News.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Việt Đức. Đối với việc bé K. khai bị Đức xâm hại tình dục, theo kết luận điều tra do không đủ tài liệu chứng cứ chứng minh nên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự của Lương Việt Đức về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.