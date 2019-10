Kẻ đặt mìn khủng bố ở Cục Thuế Bình Dương khai gì?

Trụ sở Cục Thuế Bình Dương.

Theo đó, ngày 27/10, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi xác định Trương Dương (SN 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là nghi phạm gây ra vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương nên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

Qua đấu tranh, Dương đã thừa nhận dùng mìn chứa thuốc nổ có sức công phá lớn được chế tạo kích hoạt bằng điện thoại di động. Dương đã đặt mìn trong nhà vệ sinh nam của tòa nhà làm việc lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương sau đó ra khỏi trụ sở mới dùng điện thoại để điều khiển nổ từ xa.

Dương nói rằng, một thành viên của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tên Lisa Phạm (tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ) đã hứa trả 300 triệu đồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, nếu Dương thực hiện tốt việc đánh mìn ở trụ sở Cục Thuế Bình Dương, sẽ được tổ chức ở Mỹ bảo lãnh qua và trở thành thành viên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Do thuốc nổ thuộc loại khó kiếm nên công an nghi vấn đã có người cung cấp cho Dương thực hiện hành vi khủng bố. Dù Dương chưa khai người cung cấp nhưng công an vẫn đang thực hiện cuộc truy tìm đồng bọn của Dương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào lúc 9h ngày 30/9/2019 đã xảy ra vụ nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vụ nổ xảy ra tại lầu 2 tòa nhà trụ sở Cục thuế khiến tường đổ sập, cửa kính nhiều phòng làm việc tại đây vỡ vụn. Một số ô tô đậu dưới sân trụ sở Cục thuế cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường gồm: Công an, Viện Kiểm sát, Quân sự và lực lượng PCCC. Trong đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt kịp thời chỉ đạo điều tra.

Đến chiều 3/10, Công an Bình Dương phong tỏa đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một để khám xét căn nhà 2 tầng được cho là Trương Dương đã ghé qua trước khi gây ra vụ nổ.