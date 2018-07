Justin Bieber bất ngờ ra mắt bản tình ca lấy cảm hứng từ tình yêu nồng cháy với Hailey Baldwin

Ca khúc mới vừa được phát hành của Justin Bieber - No Brainer đã khiến các fan vô cùng phấn khích và thích thú. Và tất nhiên là vị hôn thê Hailey Baldwin của Justin cũng vô cùng yêu thích ca khúc này. Một nguồn tin cực kỳ thân cận với Hailey đã tiết lộ rằng sau khi nghe ca khúc No Brainer, ca từ sexy của bản tình ca này khiến Hailey không thể không chìm đắm vào nó.

MV "No Brainer" - DJ Khaled ft. Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo

Nguồn tin này cho biết: "Hailey đã thật sự tan chảy khi Justin nói với cô ấy rằng cô ấy chính là nguồn cảm hứng cho ca khúc mới của anh. Justin luôn luôn gợi cho cô ấy nhớ rằng cô ấy là cô gái quyến rũ nhất đối với anh và là người đã lay động được tâm hồn của anh ấy. Được lắng nghe Justin cất giọng hát những ca từ trong ca khúc này là việc vô cùng ý nghĩa đối với Hailey. Được trở thành một phần cấu thành nên âm nhạc của vị hôn phu khiến Hailey cảm thấy mình đặc biệt hơn bao giờ hết và cô đã không thể ngừng bấm nút play để nghe ca khúc này cả ngày".



Hailey Baldwin nghĩ rằng No Brainer là bằng chứng chứng minh tài năng vượt trội của Justin Bieber. "Hailey thật sự yêu thích ca khúc mới của Justin, cô ấy nghĩ rằng anh ấy vô cùng tài năng. Được nhìn thấy Justin làm việc chăm chỉ trong phòng thu là điều khiến cô ấy vui và hạnh phúc. Hailey đã không thể diễn tả nổi cảm xúc bởi cô thật sự may mắn vì được ở cạnh Just vào thời khắc khi Justin cất giọng hát những nốt đầu tiên của ca khúc này cùng với DJ Khaled".



Justin Bieber không hề e ngại khi thừa nhận Hailey chính là nguồn cảm hứng vô bờ bến của mình. Nam ca sĩ hy vọng rằng thời kỳ "trăng mật" ngọt ngào này của 2 người sẽ kéo dài mãi mãi. "Anh ấy thật sự tin rằng cảm giác thăng hoa mà anh có được khi ở cùng Hailey sẽ tồn tại mãi mãi. Quãng thời gian hạnh phúc mà nam ca sĩ gọi là "thời kỳ trăng mật" của 2 người là thứ mà Justin tin rằng chẳng phải một quãng ngắn mà là cả cuộc đời. Đó là lý do vì sao Justin không thể kìm nỗi sự thích thú và phấn khích của mình mỗi khi ở cạnh Hailey", nguồn tin này cho biết.



Cách đây không lâu, Hailey Baldwin và Justin Bieber đã chính thức đính hôn và khiến cả thế giới bấn loạn với thông tin đầy bất ngờ này. Hiện tại 2 người đang rất hạnh phúc bên nhau.

(Theo Hollywood Life)