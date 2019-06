Hương Giang là HLV The Voice Kids, dân mạng xôn xao: Hoa hậu rất đẹp nhưng mà hát thì...

Ban tổ chức chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 vừa công bố thông tin Hoa hậu Hương Giang và nhạc sĩ Dương Cầm sẽ là những người ngồi ghế nóng năm nay. Từ sau khi giành ngôi Hoa hậu Chuyển giới, Hương Giang ngày một nổi tiếng và đắt show hơn. Trước The Voice Kids, Hương Giang còn tham gia Người ấy là ai, Quý ông đại chiến với vai trò cố vấn.

Hoa hậu Hương Giang.

Cô cũng vừa cho ra mắt 2 MV thành công là Anh đang ở đâu đấy anh và Em đã thấy anh cùng người ấy. Tuy nhiên, trước thông tin Hương Giang ngồi ghế nóng The Voice Kids, nhiều người đã bộc lộ sự nghi ngờ. Không ít khán giả cho rằng Hương Giang rất thông minh, duyên dáng, nhưng về phần hát hò thì cô chưa đủ khả năng làm huấn luyện viên.

"Hương Giang rất đẹp, rất thông minh, chỉ có 1 điều không được là giọng hát yếu, mỏng, nghe mãi mà vẫn chẳng rõ lời", "Hương Giang nên tham gia các chương trình giải trí thôi, không đủ khả năng làm huấn luyện viên của 1 chương trình thiên về giọng hát như The Voice Kids đâu", "Có Hương Giang, chương trình chắc chắn sẽ rất hài hước, nhưng về phần hát hò thì không chắc. Hương Giang hát quá yếu", "Chắc vì thương Hương Giang vì câu chuyện chuyển giới truyền cảm hứng quá nên mọi người bỏ qua luôn phần giọng hát. Giọng Hương Giang không thua gì Chi Pu đâu" - Một số khán giả bình luận.

The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí là chương trình truyền hình thực tế của VTV3 được sản xuất theo khuôn mẫu chương trình The Voice Kids của Hà Lan. Nhờ The Voice Kids mà Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Hồng Minh, Thiện Anh, Hoàng Anh tóc xù mới được đông đảo công chúng biết tới. Cho đến hiện tại, Phương Mỹ Chi là sao nhí thành công bậc nhất của The Voice Kids.