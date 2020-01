Hơn 40 thanh niên truy sát 2 cha con do mâu thuẫn đất đai

Thông tin từ Công an huyện An Lão (Hải Phòng) ngày 31/12 cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an huyện đã lấy lời khai bà Khổng Thị Ty (SN 1955, HKTT tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) để làm rõ vụ việc chồng, con trai bà Ty bị chém trọng thương trên địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Nhóm giang hồ hơn 40 người truy sát 2 cha con vì tranh chấp đất đai.

Theo trình báo của bà Ty, vào 8 giờ ngày 25/12, gia đình bà Ty đang ở tại khu đất làm cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão thì xuất hiện vợ chồng ông Th, bà N dẫn theo hơn 40 thanh niên mang theo hung khí cùng chiếc máy xúc đến khu đất gia đình bà Ty đang sử dụng.



Nghe bà Ty nói đến để hồi khu đất, Đỗ Văn Trường (SN 1982, con bà Ty) bỏ vào nhà em trai bằng cửa sau ở bên cạnh khu đất. Ở bên ngoài, bà N chỉ đạo máy xúc húc đổ cổng, chỉ đạo nhóm thanh niên phá dỡ tường bao.

Thấy ông Đỗ Văn Hùng (SN 1954) - chồng bà Ty đứng ở khu vực trồng cây phía sau khu đất, bà N hô hoán mọi người lao vào chém. Theo “lệnh” của bà N, hàng chục đối tượng dùng dao kiếm lao vào tấn công ông Hùng.

Hai cha con ông Hùng bị chém trọng thương.

Thấy bố bị tấn công, Trường từ trong nhà em trai vội tiến đến căn ngăn, nhưng những đối tượng này tiếp tục quay sang tấn công Trường, phá cửa nhà em trai Trường để truy sát. Thấy con bị nhiều người lao vào đâm chém, bà Ty lao vào che chắn cho con mới khiến các đối tượng chịu dừng tay.



Nhóm giang hồ hung hãn mang theo giáo mác truy sát hai cha con ông Hùng.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng), các nạn nhân khi được đưa vào cấp cứu có nhiều thương tích trong đó ông Hùng bị chém vùng mặt, vùng đầu, phải khâu hàng chục mũi; Trường bị chém gãy tay trái, đứt gân tay trái, bị đứt gân chân trái, bị chém vào đầu, vào mặt, vào lưng phải thực hiện nối gân tay, gân chân, khâu những vết thương vùng mặt, đầu …



Sau khi bị truy sát, anh Trường cho biết, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn đất đai.

Công an huyện An Lão đang điều tra vụ việc.