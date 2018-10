Hơn 4 tháng sau đám cưới, Meghan tiết lộ bí mật giấu bên trong chiếc váy cưới hơn 6 tỷ đồng khiến người hâm mộ "lịm tim" đòi học theo

Mới đây, công chúng nước Anh nói riêng và người hâm mộ trên khắp thế giới nói chung lại thêm một lần nữa được hiểu rõ hơn về cuộc sống phía sau cánh cửa cung điện của gia đình Hoàng gia Anh, đặc biệt là Nữ hoàng Elizabeth II, khi phần 1 bộ phim tài liệu có tên "Queen of the World" được phát sóng trên kênh ITV vào ngày 25/9 vừa qua và dự kiến phần 2 sẽ được phát sóng trên kênh HBO vào hôm nay, 1/10.

Ngoài Nữ hoàng, công chúng có cơ hội được hiểu thêm về nàng dâu mới của gia đình Hoàng gia, Công nương Meghan Markle. Đoàn làm phim đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Meghan và tiết lộ bất ngờ về chiếc váy cưới Givenchy không thể nào quên của cô.

Meghan xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Queen of the World".

Trong đám cưới cổ tích của Meghan Markle và Hoàng tử Harry, người ta không thể không chú ý đến chiếc váy cưới trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ mà cựu nữ diễn viên Mỹ đã khoác lên mình trong ngày trọng đại.

Mẫu váy cưới mà Meghan Markle đã diện để sánh vai cùng Hoàng tử Harry tiến vào thánh đường là 1 thiết kế Haute Couture của Givenchy, do chính Giám đốc sáng tạo Claire Waight Keller thiết kế theo phong cách tối giản. Váy có phần cổ thuyền giúp tôn lên phần cổ dài và phần xương quai xanh mềm mại của Công nương.

Chiếc váy cưới trị giá gần 6 tỷ đồng.

Váy được may bằng chất liệu lụa cao cấp, phần thân váy được xếp lụa 3 tầng để tạo độ mịn mướt và bồng xòe tự nhiên khi di chuyển. Dù mức giá của trang phục không được hé lộ, nhưng theo chuyên gia Lucas Armitage (styist đã có nhiều năm trong ngành, từng nhiều lần hợp tác với các ngôi sao và các tờ báo lớn) chia sẻ với tờ Daily Mail, mẫu váy này của Meghan Markle có giá ước tính khoảng 200.000 bảng Anh (tương đương 6 tỷ đồng).

53 bông hoa được thêu bằng tay ở viền khăn voan đại diện cho 53 vùng quốc gia và lãnh thổ trong Khối thịnh vượng chung Anh.

Trong bộ phim tài liệu "Queen of the World", Meghan tiết lộ rằng cô đã nhờ nhà may gắn thêm một miếng vải màu xanh vào bên trong chiếc váy, tất nhiên, không ai nhìn thấy được cả. Thực tế, đó là miếng vải được cắt từ chiếc áo khoác mà cô đã mặc trong lần đầu tiên hẹn hò với Hoàng tử Harry. Bên cạnh đó, chiếc váy cưới của Meghan được lấy cảm hứng trực tiếp từ áo choàng mà Nữ hoàng Elizabeth II đã mặc lúc đăng quang vào năm 1953.

chiếc váy cưới của Meghan được lấy cảm hứng trực tiếp từ áo choàng đăng quang năm 1953 của Nữ hoàng Elizabeth II.

Nhân dịp này, Công nương Meghan cũng tiết lộ rằng Hoàng tử Harry đã rất ngạc nhiên khi biết phần khăn voan thêu 53 bông hoa đại diện cho 53 vùng quốc gia và lãnh thổ trong Khối thịnh vượng chung Anh. Chiếc khăn voan này dài đến 5m, 53 bông hoa được thêu hoàn toàn bằng tay.

Sau tiết lộ này của Meghan, không ít người hâm mộ đã tỏ rõ sự thích thú và ngưỡng mộ ý tưởng tinh tế của nàng dâu hoàng gia.

Người hâm mộ tỏ ra thích thú về ý tưởng "miếng vải màu xanh dương" của Meghan và cho rằng hành động đó thể hiện sự lãng mạn và tinh tế của Công nương.

Có người viết trên Twitter rằng: "Meghan thật sự rất dịu dàng và ngọt ngào. Ý tưởng về miếng vải xanh thực sự khiến tôi ấn tượng", người khác viết: "Meghan đang nói về chiếc váy cưới của cô ấy và miếng vải màu xanh là thứ hết sức đáng yêu và cực kỳ lãng mạn". Thậm chí, có người còn muốn học theo Meghan và bày tỏ ý định rằng sẽ khâu một miếng vải từ chiếc váy mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên vào váy cưới như cách Meghan đã làm.

(Nguồn: Daily mail)