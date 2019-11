Hội trưởng hội phụ huynh gây phẫn nộ với lời phát biểu sốc vì kỳ thị cha mẹ đơn thân và gia đình nghèo

Theo những đăng tải thể hiện sự bất bình của cha mẹ học sinh về lời phát biểu đầy động chạm. Trong cuộc họp ban phụ huynh tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội, tân Hội trưởng Hội CMHS trường này đã có những phát biểu được cho là có tính kỳ thị cha mẹ đơn thân và những phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Clip phát biểu của Hội trưởng hội phụ huynh.

Phát biểu này được trích đăng lại như sau: "Chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con của mình trước đã.

Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ. Hãy để người ta đi lo hạnh phúc của người ta, của bản thân người ta đi đã, và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc... những người như thế chưa đủ tư cách thì không thể nằm trong BPH.

Hãy chọn gia đình gương mẫu, có văn hóa, có tri thức và tôi kính mong BGH ở đây hãy xem xét về trích lục của bố mẹ như thế nào thì hãy để trong BPH được. Chứ còn lệch bố lệch mẹ không ổn một chút nào".

Hội trưởng hội phụ huynh với lời phát biểu sốc kỳ thị cha mẹ đơn thân và có kinh tế khó khăn.

Phần phát biểu nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong cha mẹ học sinh. Nhiều người bình luận đây là lời phát biểu “không thể chấp nhận được” vì có tính kỳ thị các cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt kỳ thị phụ huynh học sinh là cha mẹ đơn thân.



Với phát biểu có phần “đanh thép” như cách của phụ huynh này: “Hãy để người ta đi lo hạnh phúc của người ta, của bản thân người ta đi đã, và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc... những người như thế chưa đủ tư cách thì không thể nằm trong BPH”, nhưng tất cả những lý lẽ vô căn cứ và có tính kỳ thị ấy được cho rằng không phù hợp với một cha mẹ học sinh thông thường.

Chưa nói rằng đây được coi là hội trưởng hội cha mẹ học sinh một trường. Điều đáng nói hơn, nhiều cha mẹ học sinh cho biết, người có phát ngôn gây sốc này cũng là một giáo viên.

Ngoài những bình luận ném đá, phẫn nộ với phát biểu ai cũng bất bình của nhân vật trên thì một số bình luận dưới đây của các cha mẹ phụ huynh phần nào đã nói lên suy nghĩ của họ:



"Có bao nhiêu người vẫn trưởng thành, hạnh phúc khi không có cha hoặc mẹ".

"Bố mẹ em không hạnh phúc mà em vẫn nên người, vẫn thành công và con em rất hạnh phúc. Đặc biệt em rất may mắn vì được phụ huynh tin tưởng, quý mến giao con cho, cả trẻ tự kỷ, trẻ bình thường hay trẻ kém may mắn, may mắn hơn nữa là em không phải gặp người coi thương người khác như chị. Chị quan niệm thế nào là gia đình hạnh phúc? Có những thứ hạnh phúc là chỉ có thể rời xa nhau mới đem lại cho nhau được đó chị".

Như chị nói "người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc" và nhiều người thắc mắc: Cha mẹ đơn thân đâu đồng nghĩa với việc họ không có hạnh phúc và càng không đồng nghĩa với con họ nhất định không được hạnh phúc như cách nghĩ của nhân vật này.

Bài phát biểu đang tiếp tục nóng lên trên MXH, đa phần là những ý kiến phẫn nộ và bất bình, không có ý kiến nào đồng tình với quan điểm của phụ huynh này đưa ra.