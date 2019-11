Hội tim mạch học Việt Nam thành lập đơn vị hỗ trợ thông tin cho người mắc bệnh động mạch vành

Tại Việt Nam, theo thống kê của Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam, cứ 3 ca tử vong tại bệnh viện thì có 1 ca do các bệnh về tim. Hiện nay mỗi năm Việt Nam chúng ta có 600.000 ca tử vong thì có 200.000 ca tử vong do bệnh tim mạch, bao gồm bệnh động mạch vành. Đó là những con số đáng báo động mà người Việt cần phải chú ý ngay từ bây giờ.



Như là một phần trong nỗ lực của Ngành tim mạch học Việt Nam về giáo dục sức khỏe cộng đồng về bệnh mạch vành, tháng 9/2019 vừa qua Hội Tim mạch học Việt Nam đã phát triển Chuyên mục hỗ trợ trực tuyến trên website toiquantam.vn - chuyên trang giáo dục sức khỏe cộng đồng về bệnh động mạch vành. Chuyên mục với tên gọi "We are here", là nơi người bệnh, người thân hoặc những người dân quan tâm đến sức khỏe tim mạch đặt các câu hỏi trực tiếp với các Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch từ Hội Tim mạch học Việt Nam về: biểu hiện bị đau ngực, đau thắt cơ ngực trái, đau thắt ngực khó thở…và các vấn đề liên quan đến bệnh mạch vành mà bạn đang gặp phải.

Hình ảnh website toiquantam.vn và chuyên mục "We are here"

(Nguồn: Hội Tim mạch học Việt Nam)