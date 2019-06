Hồi kết cho ¨Nâng ngực theo ý ai?¨

Khởi đầu cho cuộc tranh luận nảy lửa là loạt bài post Facebook sắc sảo của đạo diễn Lê Hoàng bênh vực cho người phụ nữ trong câu chuyện vừa nâng ngực trở về thì bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Trái ngược, MC Trác Thuý Miêu lại dẫn dắt 1 luồng dư luận trái chiều khác khi đưa quan điểm, phụ nữ đẹp và khéo phải biết hỏi chồng trước khi nâng ngực. Dư luận trở nên cao trào, không phân định thắng thua vì cả 2 đều có những lý lẽ sắc đáng. Mới đây, họ đã ngồi lại với nhau để chấm dứt cho cuộc chiến ¨Nâng ngực theo ý ai?¨.

Tính quyết định nâng ngực vẫn phụ thuộc lớn vào người vợ

Tại buổi talk show giữa đạo diễn Lê Hoàng và MC Trác Thuý Miêu, cả 2 đều không đồng tình với cách ứng xử của người chồng khi đuổi vợ ra khỏi nhà chỉ vì nâng ngực và bắt phải tháo bộ ngực ra khỏi cơ thể. Cái cần tháo không phải là bộ ngực mà chính là người chồng. Họ cũng cho rằng, hành vi của người chồng là thô thiển, xúc phạm đến tâm lý, cảm xúc của người phụ nữ.

¨Nếu một người đàn ông bình thường, không đồng tính tại sao lại chối bỏ bộ ngực to đẹp của người phụ nữ. Hành động đó là trái với tự nhiên¨ - MC Trác Thuý Miêu nhấn mạnh thêm sự vô lý của người chồng.

Talk show ¨Nâng ngực theo ý ai?¨ là hồi kết cho cuộc tranh cãi giữa đạo diễn Lê Hoàng và MC Trác Thuý Miêu.

Việc chiếm hữu và sở hữu nhau đều tồn tại trong hôn nhân, những người đàn ông yêu và khao khát người phụ nữ trong đó bộ ngực cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Việc làm ngực của người vợ chính là tạo ra khoái cảm cho người chồng. Thì việc nâng ngực là chuyện không chỉ cuả người vợ.

Đạo diễn Lê Hoàng nhận định, nếu là vợ chồng sống chung với nhau, việc hỏi ý kiến chồng trước khi nâng ngực hay không? Không còn quan trọng, vì trong quá trình sống chung với nhau, người vợ sẽ hiểu được tâm tư của người chồng. Nên việc đồng ý nâng ngực hay không thì chính người vợ cũng sẽ đoán được.

Về vấn đề tự quyết trong chuyện nâng ngực ở người phụ nữ, đạo diễn Lê Hoàng khuyên những người phụ nữ không nên phụ thuộc vào chồng quá nhiều mà hãy ngang hàng với chồng của mình, phải cho mình là tối cao.

Phân tích thêm yếu tố tối cao ở người phụ nữ, MC Trác Thuý Miêu cũng chia sẻ thêm, trưởng thành trong hôn nhân là cả 2 vợ chồng cùng trải nghiệm cuộc sống như chuyện giường chiếu, hay nâng ngực. Nếu trường hợp người vợ chia sẻ mà chồng không đồng ý, hãy giải thích từng lý do người chồng, nếu người chồng vẫn không đồng ý thì người vợ nên tự làm theo quyết định của mình.

Hỏi 10 ông chồng thì có đến 9 ông không cho vợ nâng ngực

Nói về việc nếu hỏi ý kiến người chồng trước khi nâng ngực thì cả MC Trác Thuý Miêu và Lê Hoàng đều đưa ra thực tế, khi hỏi 10 ông thì có đến 9 ông không đồng ý. MC Trác Thuý Miêu chia sẻ: ¨Đồng ý có người đàn ông ngoài kia yêu vợ thực sự, họ nói vợ anh ngực to hay ngực bé thì vẫn yêu, nhưng họ lại không hiểu tâm lý người phụ nữ. Với thiên chức của người đàn bà họ muốn chồng phải tôn thờ mình, bị quyến rũ bởi mình, muốn mình là người cung ứng tất cả từ tinh thần, tình yêu, khoái lạc lẫn đồ ăn thức uống, và sẽ là cửa ngõ cung ứng hết¨.

Nhưng theo đạo diễn Lê Hoàng lý do quan trọng mà có đến 9 ông từ chối cho vợ nâng ngực chính là vì cũ rồi: ¨Đàng nào cũng rồi thì có nâng hay không cũng không còn quan trọng. Nhưng đàn ông họ thường sẽ không nói thằng mà họ sẽ loanh quanh cho rằng ảnh hưởng đến sức khoẻ, muốn tự nhiên¨ - Lê Hoàng chia sẻ.

Chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao Thái Hoàng Sơn chia sẻ tại talk show.

Tham gia buổi talk show cũng có sự góp mặt của Chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao Thái Hoàng Sơn – Viện thẩm mỹ Siam Thailand cũng đồng quan điểm với đạo diễn Lê Hoàng, trong việc loanh quanh từ chối của người đàn ông khi vợ xin nâng ngực. ¨Nếu người chồng bảo rằng, muốn vợ mình được an toàn, được tự nhiên, thì hiện nay phương pháp nâng ngực trên thị trường có an toàn, có tự nhiên. Nhưng đó không phải là nguyên nhân sâu xa, mà là những lý do khác ẩn ý phía sau¨ - Chuyên gia chia sẻ.

Nhiều năm làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, chuyên gia Thái Hoàng Sơn cũng đã gặp nhiều câu chuyện bi hài, có những người vợ dấu chồng giả vờ xách vali đi công tác, nhưng lại đến thẩm mỹ để làm ngực. Có cả những cô vợ vì chồng ngoại tình, nên quyết nâng ngực để kéo người chồng trở về và chuyện chăn gối mặn nồng hơn. Nhưng cũng có cả những người chồng đưa vợ đến để yêu cầu làm kích thước lớn hơn.

Để giải đáp sâu hơn về 1001 lý do các ông chồng đưa ra để chối từ việc vợ xin làm ngực, chuyên gia Thái Hoàng Sơn cũng chia sẻ thêm về công nghệ nâng ngực Au-hybrid hiện nay tại Việt Nam. Phương pháp kết hợp giữa cấy mỡ và đặt túi ngực silicon. Phương pháp này sẽ khắc phục được tình trạng ngực hóp, ngực lệch, hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp nâng ngực truyền thống. Bên cạnh đó túi ngực cũng được bao bọc bởi một lớp mỡ dày làm cho mực mềm mại, tự nhiên, gần như không có tình trạng bao xơ, lộ túi.

Túi ngực mà Au-Hybrid sử dụng sẽ nhỏ hơn từ 50 – 70 ml so với túi ngực thông thường, giúp giảm sức nặng lên ngực. Đặc biệt, độ bền có thể lên đến 20 năm mà phương pháp này mang lại. Việc đặt túi ngực sẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ tuyến dây thần kinh cảm giác ở ngực, nên người phụ nữ hoàn toàn yên tâm về cảm giảm vùng ngực sau khi nâng.