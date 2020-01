Hội đàn ông "mặc váy" chốn công sở: Từ quấy rối dâm dê, bình nước không ai bê cho đến cái mồm luôn phì phèo thuốc lá nơi đông người

Đàn ông "mặc váy" vốn được biết đến là những gã xấu tính, hèn hạ và không đáng mặt nam nhi. Họ có thể là một ông sếp bụng bự mặc áo sắp bung chỉ đến nơi và miệng lèm bèm cả ngày, nhưng cũng có thể là một anh chàng đô con 6 múi nhưng ẩn sau sự trai tráng là 1001 tật xấu.

Đặc biệt, người chịu tất tần tật phiền toái ấy không ai khác chính là chị em công sở. Nhiều lúc chỉ muốn hét lên: Sao trên đời còn tồn tại thể loại này cơ chứ?

Những pha vỗ mông hạ đẳng: Nhân cách các anh rớt hết rồi đây này!

T là một nhân viên lễ tân mới của công ty X. Cô bé vừa ra trường này sở hữu một ngoại hình tốt, gương mặt xinh xắn và thu hút người đối diện. Chính vì vậy khi vào làm lễ tân, cô hi vọng lợi thế của mình sẽ giúp bản thân toả sáng trong công việc.

Nhưng nào ngờ sau 3 tuần đầu bình yên, T bắt đầu gặp trắc trở bởi tính vô duyên của mấy "anh trai" phòng công nghệ thông tin. Mấy ông này cứ lợi dụng cơ hội mon men lại gần T vào giờ nghỉ trưa hoặc sau khi công ty tan ca, mọi người về hết. Rồi "bàn tay dơ bẩn" bắt đầu có những hành động ghê tởm, đó là vỗ mông, chạm vào phần nhạy cảm. Ban đầu, T nghĩ có thể chỉ là do sơ suất, nhưng khi hành động quấy rối này diễn ra quá nhiều, cô mới biết mấy gã kia đang có ý đồ đen tối.

Đỉnh điểm là một lần khi T bị vỗ mông cái "đét", cô không la lên vì sợ mọi người lại nghĩ "Ai bảo mày đi làm nghề này người ta vỗ mông là đúng!". Thay vào đó, T chạy vào nhà WC khóc. May sao có đồng nghiệp biết, an ủi với T. Còn mấy gã đàn ông phòng IT kia chỉ cười hề hề rồi đi về coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó không lâu, T quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Giờ đây cô làm tại 1 spa, công việc tốt, đồng nghiệp thân thiện và không bị quấy rầy bởi những đôi tay "bẩn thỉu" kia.

Bình nước hết nhưng không ai bê: Tập gym để làm gì vậy mấy anh trai?

Theo lời của T trong câu chuyện kể trên, công ty X lại lạ một nỗi là đàn ông không ít nhưng mấy chuyện bốc vác đều là do phụ nữ làm! Đầu tiên phải kể đến bình nước uống chung. Khi một đồng nghiệp nữ ra nhờ mấy anh trai 6 múi bê hộ bình nước cho mọi người, các anh này lại chối đây đẩy với lý do: "Đang bận! Tự đi mà bê đi bình nước nhẹ không ấy mà, tôi đi tập gym bê được mấy bình cùng một lúc."

Ủa, vậy nếu tự bê dễ dàng được thì chúng tôi nhờ các anh làm gì nữa hả? Hơn nữa, khi chiếc bình công cộng hết nước, thay vì tự giác thay bình mới, các anh trai công sở còn đi lấy nước của người khác rót vào cốc riêng của mình. Thật chẳng biết nói gì hơn.

Chưa hết, các đồ như thùng đựng văn phòng phẩm, máy tính cây, bàn ghế luôn là những đồng nghiệp nữ phải cáng đáng. Nếu chẳng may gặp một anh trai nào đó, họ sẽ hướng ánh nhìn vào màn hình điện thoại, vờ như "Tôi không biết, tôi không có tội, tôi không quan tâm!" Không hiểu người đô con, vạm vỡ có nghĩa lý gì với các anh trai công sở này, hay chỉ là làm màu để lấy le với gái xinh?

Mồm luôn phì phèo khói thuốc vào mặt người khác: Làm ơn tầm nhìn xa trên 10 cây số dùm!

Hẳn là chị em công sở chẳng còn lạ gì với những gã trai công sở mồm lúc nào cũng trong trạng thái hút thuốc lá, thuốc lào. Khói độc đã đành, đằng này di chứng "mồm thối" sẽ là nỗi ám ảnh khó dứt. Khổ nỗi các anh trai không nhận thức được mùi hương của bạn thân nên nói to, nói nhiều, cứ sát mặt người khác mà xả.

Nếu bạn thực sự là một chàng trai văn minh, hãy biết giới hạn của bạn thân và tôn trọng người khác. Họ không nói không phải vì họ không biết, mà bởi họ không muốn cãi lộn xích mích. Bớt cái nết hút thuốc lại, hoặc có thì hãy đi ra chỗ không có ai hẵng hút.

Để trị được những gã đàn ông "mặc váy" chốn công sở, hãy nhớ đừng đôi co với họ. Bởi đa phần kiểu này thường rất bảo thủ và gay gắt. Nhưng cũng đừng nhu mì chịu đựng, vì càng tỏ ra sợ hãi, mấy anh lại càng lấn tới. Trong những công việc tập thể như bê nước, bạn có thể đề nghị lên sếp để ra những nội quy giúp đỡ lẫn nhau trong công ty. Mặt khác, khi bạn đủ lạnh lùng, sắt đá, chắc chắn không có ai dám lải nhải bên tai bạn mỗi ngày đâu!

Chúc các anh trai "mặc váy" sẽ sớm về đúng với bản ngã giới tính của mình: ga lăng, biết quan tâm tới công việc chung, tử tế, văn minh. Thân ái!