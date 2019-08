"Hội chứng bỏ quên con" - Ngay cả những ông bố bà mẹ siêu cẩn thận cũng có lúc mắc phải

Ngày càng xuất hiện nhiều vụ cha mẹ bỏ quên con trên xe nhưng khi rơi vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm thì lại càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, vì lúc này thời tiết đang bước sang xuân hè, nhiệt độ trong xe có thể chuyển đến mức nguy hiểm chỉ trong 10 phút. Tăng thân nhiệt chính là nguyên nhân gây ra cái chết của những đứa trẻ bị bỏ quên trên xe.

Trẻ nhỏ, người già và người tàn tật bị bỏ lại một mình trong xe đều có nguy cơ cao bị tăng thân nhiệt. Kể từ năm 1990, ít nhất 850 trẻ em đã chết vì sốc nhiệt do bị bỏ quên trong những chiếc xe hơi. Một thống kê đã chỉ ra mỗi năm có trung bình 37 trẻ em tử vong do vô tình hoặc cố ý bị bỏ quên trên xe. Khi bị ở trong xe quá lâu giữa trời nóng, thân nhiệt của trẻ còn nóng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn.

Hội chứng bỏ quên con là gì?

Hội chứng bỏ quên con - Forgotten Baby Syndrom - được gọi tắt là FBS. Đây là hội chứng chỉ những bậc cha mẹ vô tình để quên con mình trong một chiếc xe hơi bị khóa và dẫn đến kết quả bi thảm. Hội chứng này xảy ra khi các cha mẹ mải nghĩ đến những việc sắp phải làm mà quên đi hiện tại, điều này cực kì nguy hiểm nếu như em bé quá yên tĩnh hoặc đang ngủ. Đây chính là lý do mà cha mẹ thường bước thẳng ra khỏi xe mà quên mất con mình vẫn còn ở trong đó.

David Diamond, Giáo sư Tâm lý học và sinh lý học tại trường Đại học South Florida cho biết, các nghiên cứu khoa học về não bộ chứng minh rằng Hội chứng trẻ bị bỏ quên thực tế có tồn tại. "Cha mẹ hoàn toàn mất nhận thức rằng đứa trẻ đang ở trong xe. Đó là do hệ thống thói quen não bộ của chúng ta. Nó cho phép bạn làm mọi thứ mà không cần phải suy nghĩ về nó", Diamond giải thích.

Nếu bạn cho rằng bỏ quên con trên xe chỉ xảy ra ở những ông bố bà mẹ tồi, đãng trí xấu xa, vô trách nhiệm thì bạn đã nhầm. Một nửa trường hợp bỏ quên xảy ra với những bậc cha mẹ tốt và cực kỳ có trách nhiệm, họ là bác sĩ, luật sư, nhà khoa học, doanh nhân, công nhân, kỹ sư,… Những trường hợp này cha mẹ bỏ quên con mà không hề biết là con đang trong xe của mình (unknowingly).



Trong nhiều trường hợp mắc Hội chứng bỏ quên con, các bậc cha mẹ không thường đưa con đi nhà trẻ mà có người khác làm thay, nên họ sẽ theo thói quen lái xe thẳng đến chỗ làm và để quên luôn con trong xe. Điều này được gọi là trí nhớ vô thức, trí nhớ vô thức là khi bạn cứ lặp đi lặp lại những điều hàng ngày thành thói quen, nên có nhiều trường hợp cha mẹ lái xe thẳng đến chỗ làm mà quên mất phải dừng ở trường mẫu giáo để đưa con đi học. Các cha mẹ còn càng dễ quên hơn nếu như trẻ ngồi đằng sau, im lặng hoặc ngủ.



Việc cha mẹ bỏ quên con trong xe gây tử vong chiếm 54%, còn trẻ tự ý chui vào xe nghịch ngợm chiếm 28%. Cách tốt nhất để tránh trường hợp này xảy ra là cha mẹ hãy để chìa khóa xe ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ bị mắc kẹt trong xe hơi?

Khi trẻ bị mắc kẹt trên xe, sức nóng có thế khiến chúng hoảng loạn quá mức (Ảnh minh họa).

Trong những giây phút trẻ bị mắc kẹt trên xe, sức nóng có thể dẫn đến sự hoảng loạn quá mức. Khi nhiệt độ cơ thể ở mức gần trên 40 độ C, trẻ có nguy cơ bị tăng thân nhiệt. Ngoài ra khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của trẻ kém, chúng không đổ mồ hôi nhiều như người lớn. Hơn nữa, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, chúng có thể không biết cách thoát ra khỏi xe hoặc cởi bỏ quần áo để làm mát.



Khi đóng cửa tắt máy ngoài trời nắng, nhiệt độ trong xe sẽ tăng rất nhanh tới khoảng gấp rưỡi nhiệt độ bên ngoài trong vòng 60 phút sẽ đạt mức tối đa, chỉ cần trong 10 phút là đã tăng cao hơn môi trường 3-6 độ C, tăng 80% trong vòng 30 phút đầu và tối đa sau 60 phút.



Sau khoảng 20 phút tiếp xúc với nhiệt, một trong hai điều sẽ xảy ra:

1. Nếu tỉnh táo, trẻ sẽ sợ hãi và hoảng loạn vì không thể trốn thoát.

2. Hầu hết trẻ sẽ mất ý thức và hôn mê.



Một số điều cha mẹ nên lưu ý để tránh bỏ quên con trên xe:

Để tránh chuyện thương tâm xảy ra, điều quan trọng nhất đó là cha mẹ phải cẩn thận hết sức (Ảnh minh họa).

- Đặt đồ chơi hoặc bất kì vật dụng của con ở phía trước, cách này giúp cha mẹ nhớ ra con mình vẫn đang ngồi ở ghế sau.

- Đặt con ngồi giữa ở hàng ghế phía sau sẽ giúp cha mẹ quan sát con dễ hơn khi ngoái đầu ra sau, nếu để con ngồi ngay sau ghế của mình sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng bỏ quên luôn con.

- Để đồ ra phía sau: Để ví, tiền, điện thoại... ra ghế đằng sau, khi đến các trạm tiếp theo bạn sẽ cần đến chúng và quay lại lấy, cách này sẽ giúp bạn không thể nào quên con trên xe được.

- Trao đổi với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nếu không thấy trẻ đến trường thì phải báo lại ngay cho gia đình.

- Cảnh báo, nâng cao hiểu biết của người thân về thực trạng đã có nhiều trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe.

- Cài nhắc nhở trên điện thoại khi đưa con đi học.

- Kiểm tra mọi thứ một lượt trước khi xuống xe.

- Tạo thói quen mở cửa sau mỗi khi bạn đỗ xe. Bằng cách này bạn sẽ chắc chắn không bỏ quên con mình ở ghế đằng sau nữa.

