Mẹ Hà Nội kể lại lần hú hồn khi con trai bị bỏ quên trên xe bus trường học và 9 giờ mò mẫm tự tìm đường về nhà

Thông tin bé trai 6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường quốc tế Gateway tử vong khi bị bỏ quên trên xe bus khiến không ít cha mẹ bàng hoàng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà, mẹ bé Phạm Hoàng Sơn (sinh năm 2008) cũng không phải ngoại lệ. Cách đây gần 1 năm (vào khoảng tháng 5/2018), bé Hoàng Sơn - con trai út chị Ngà - từng rơi vào đúng hoàn cảnh này. Kể lại sự việc con bị bỏ quên trên xe bus trường học, chị vẫn còn nguyên vẹn cảm giác "hú hồn" vì lo lắng và cũng cảm thấy thật may mắn vì con đã tự tìm được đường về nhà sau 9 giờ lưu lạc trên đường.

Hôm ấy, con trai út nhà tôi mới gần 10 tuổi đã bị bỏ quên trên xe bus trường học, con đã thoát được ra khỏi xe, rồi lạc đường và vừa may mắn về đến nhà bình an sau 9h đồng hồ tự mò mẫm tìm đường về. Qua đây mới thấy các kĩ năng mềm như kĩ năng thoát hiểm, giao tiếp, sinh tồn, phán đoán... rất quan trọng với các bạn nhỏ khi gặp rắc rối. Và điều quan trọng nữa là con đã được rèn thể lực, sức chịu đựng và tư duy tốt... là những cứu cánh giúp con sống sót.



Sáng hôm đó con đi xe bus trường học như mọi khi từ 6h30 sáng, khi con chưa được ăn uống gì vì tới trường con mới ăn sáng nhưng con đã được bác tài xế chở về tận đường 32, thị trấn Cầu Diễn chỉ vì bác không biết con ngủ quên trên xe. Hôm ấy cũng là những ngày học cuối của năm học nên khi không thấy con đến lớp, cô giáo chủ nhiệm vẫn vô tư nghĩ là gia đình tự ý cho con nghỉ không phép nên cũng chẳng thông báo gì với gia đình. Thế là câu chuyện phiêu lưu 9h đồng hồ của cậu bé diễn ra như sau.



Hoàng Sơn tự mò mẫm tìm được đường về nhà sau 9h lạc trên đường.

Khi con tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, xe bus đã tắt máy, khóa cửa và bác tài đã đi đâu đó. Thật may mắn là nhờ cái nóng của ngày hè tháng 5 nên con đã nhanh chóng tỉnh dậy. Thằng bé rất bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi xe. Cũng may vì con là đứa mê xe nên hay để ý và biết cách thoát ra bằng cửa buồng lái (Khi xe đã khóa thì riêng cửa buồng lái vẫn mở từ trong ra được). Nhờ kĩ năng này mà con may mắn không bị chết ngạt hay hoảng loạn tâm lý khi bị nhốt trong xe.

Con ra khỏi xe và bắt đầu hành trình tự tìm đường về trường. Bãi gửi xe đó là 1 nơi không bóng người nên con cứ loanh quanh trong đó không làm nào thoát ra đường lớn được. Sau 1 hồi mắc kẹt trong đó thì may sao con nhìn thấy 1 xe Audi chạy ngang qua, thế là con nghĩ chắc cái xe sang này sẽ chạy ra đường lớn nên chạy thục mạng đuổi theo xe và đúng thật xe đã dẫn con ra được đường lớn.

Khi ra được đến đây, con đã hỏi đường về trường nhưng tiếc rằng con hỏi ai họ cũng đều không biết. Con đã rất nhanh trí chuyển hướng hỏi sang đường đến sân vận động Mỹ Đình vì con nghĩ địa điểm nổi tiếng đó thì ai cũng sẽ biết, rồi con sẽ tự đi bộ từ đó về trường. Chả là mẹ vẫn bắt con và anh tự đi bộ từ sân tập bóng đá của con ở đối diện sân Mỹ Đình đi và về trường tuần mấy buổi mà.

May mắn con gặp 1 người đàn ông chở xe máy đưa con ra bến xe bus rồi bảo con tự bắt xe về sân Mỹ Đình. Con bảo nhưng cháu không có tiền đi xe bus đâu ạ thì bác ấy hùng hồn tuyên bố "Mày trẻ con người ta không lấy tiền đâu".

Nhờ được mẹ chuyện trò dạy con tư duy, suy đoán, xử lý và rất nhiều các kĩ năng mềm khác, Hoàng Sơn đã biết cách tìm đường về nhà khi bị lưu lạc.

Tới bến xe bus, con chờ rất lâu mà vẫn chưa bắt được xe nào về sân Mỹ Đình, thì ra bác ý đã đưa con đến nhầm bến. Thế là con lại mò mẫm đi tìm bến đúng cho tới tận 1h chiều. Lúc đó con đã thấm mệt, vừa đói, vừa khát nên con quyết định chuyển hướng không về trường nữa mà sẽ về thẳng nhà. Sau 1 hồi ngâm cứu các lộ trình xe bus thì con nhận thấy chỉ có xe về IPH Xuân Thủy là dễ dàng cho con tìm đường về nhà nhất.

Và rồi con cũng bắt được xe bus đó và cũng biết trình bày nên con đã không mất tiền vé. Xe bus trả con tại IPH Xuân Thủy. Con tính chỉ cần đi bộ ra ngã tư là tới đầu đường Phạm Văn Đồng, sẽ tìm được đường về nhà. Tuy nhiên con đường này không hề ngắn, nhà con lại ở tận cuối đường, mà đường lại đang giai đoạn thi công nên rất bụi bặm, nhiều khói xe, ùn tắc giao thông.

Thật là thương thằng bé suốt cả nửa ngày đói khát, nắng nóng, mệt nhoài. Nhưng cũng may mà có lần mẹ kể con nghe về việc luôn để sẵn kẹo bên mình khi chẳng may bị lạc, bị bỏ đói thì đó là cứu cánh để đỡ bị hạ đường huyết và tiếp thêm được sinh lực cho mình. Và nhờ mấy viên kẹo có sẵn trong cặp mà con đã dùng để chống đói trong suốt mấy tiếng phiêu lưu vừa qua. Thằng bé cũng thật dẻo dai và khỏe mạnh khi vẫn đủ sức đi bộ đoạn đường về tới nhà mất tầm 4km, đi qua con đường đầy khói bụi, xe cộ đông đúc ùn tắc, cộng thêm vừa đói vừa khát, vừa đeo cái balo nặng trĩu sau lưng, đầu trần giữa trưa hè oi bức như thế.

Có những lúc con gần như kiệt sức vì cảm giác khó chịu nhất là khát và nóng. Trên đoạn đường đi bộ, có những lúc nắng và nóng, con rất nhanh trí ghé vào 1 cái chung cư hay 1 vài shop nào đó có máy lạnh để xoa dịu cơn nóng.

Lúc về đến khu đô thị nhà mình rồi, chân tay con bủn rủn vì quá đói khát và mệt, con đành lân la xin mấy cô chú làm kinh doanh đang đứng chào bán chung cư ở vệ đường. Con đã làm 1 hơi hết nguyên 1 chai nước đóng chai. Nhìn tội quá, nên có 1 cô đã cho con 10 nghìn để con mua bánh mì ăn sau khi biết chuyện con lạc đường. Chạy ra góc đường mua cái bánh, ngấu nghiến hết sạch và con đã đủ sức tiếp tục đi bộ thêm hơn 1km về tận nhà với toàn thân đầm đìa mồ hôi và đôi mắt đượm nét lo sợ.

Mới 8 tuổi, Hoàng Sơn đã sở hữu tấm bằng công nhận chinh phục ngọn núi ở độ cao 3500m.

Khổ thân cậu bé đáng lẽ rất đơn giản là con chỉ cần mượn nhờ điện thoại để gọi về cho bố mẹ thì con lại không làm, con cứ tự tin tự thân vận động như vậy đó, cũng tại con nghĩ lỗi ngủ quên trên xe là hoàn toàn tại con. Trong khi con đâu biết trong đó lỗi còn từ sự chủ quan của cô giáo chủ nhiệm. Bác tài hôm ấy cũng sơ xuất vì mọi hôm con ngồi ngủ trên xe thì bác nhìn thấy nhưng hôm nay xe rộng do nhiều con nghỉ học nên con nằm ra băng ghế khuất tầm mắt bác. Xe bus này lại là xe của cấp 2, con đi cùng các anh con nên không có cô phụ trách. Con có 2 anh đi cùng xe nhưng cả mấy đứa toàn cái tội ngủ cả trên xe nên tới nơi là mắt nhắm mắt mở phi xuống xe ngay, không để ý đến ai.

Cả nhà ai cũng thương con quá, còn mẹ thì mừng vì mẹ luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Mẹ thấy tự hào vì như vậy là con rất tự tin vào bản thân là có thể có đủ kĩ năng để tự thoát hiểm, tự tìm giải pháp, tìm đường, đủ sức lực, tinh thần và tư duy để chống đỡ với vô vàn khó khăn và nguy hiểm trong ngày hôm nay. Con đã kiếm được quá nhiều bài học và kinh nghiệm chỉ trong 9h không bao giờ quên đó. Và cũng may là con đã gặp toàn người tốt, chứ không bị gặp kẻ xấu. Tuy nhiên, mẹ cũng phải tranh thủ dạy thêm con về kĩ năng xử lý khi lỡ gặp người xấu...



Vậy là sau những lần mẹ rèn luyện thể lực và tinh thần các con bằng cách bắt phải đi bộ hay chạy bộ nhiều cây số, đặc biệt là mới 8 tuổi con đã sở hữu tấm bằng công nhận tự mình chinh phục ngọn núi ở độ cao 3500m, rèn cho biết chịu đói chịu khát, chịu điều kiện khắc nghiệt, chịu thử thách... thì con đã có được sự tự tin để phiêu lưu như ngày hôm ấy. Mẹ cũng hay chuyện trò dạy con tư duy, suy đoán, xử lý và rất nhiều các kĩ năng mềm khác. Với mẹ tinh thần, thể chất, sự thông minh và các kĩ năng mềm là những thứ rất cần thiết cho cuộc sống của các con.