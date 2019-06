Hội bạn thân toàn mẹ bỉm sữa xinh đẹp của hot mom Hằng Túi: ai cũng giỏi kiếm tiền, cuộc sống như mơ

Là hot mom sở hữu lượng theo dõi cao nhất nhì MXH hiện nay, nên chẳng có gì lạ khi mọi thứ Hằng Túi chia sẻ luôn được đông đảo dư luận quan tâm. Ai cũng ngưỡng mộ Bích Hằng vì cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đều viên mãn, có trong tay tất cả những gì phụ nữ ao ước: nhan sắc, sự giàu có, nổi tiếng, tổ ấm nhỏ hạnh phúc với đàn con xinh xắn.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, Hằng Túi còn có hội chị em thân thiết toàn những mẹ bỉm sữa đình đám Hà thành, chơi với nhau từ nhiều năm nay khiến bao người ngưỡng mộ. Điểm chung là ai cũng xinh đẹp trẻ trung dù đã ngoài 30 tuổi, đều đã lập gia đình, đông con không kém Hằng Túi và có sự nghiệp riêng thành đạt.

Team bỉm sữa sang chảnh của hot mom Hằng Túi.

Hội chị em chơi với nhau từ lâu, nay đều đã trở thành những bà mẹ giàu có thành đạt.

Hằng Túi rất chịu khó chia sẻ ảnh tụ tập đời thường với team bạn thân.

Thúy An

Nếu chịu khó để ý thì sẽ thấy cô bạn thân thiết nhất với Hằng Túi, thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh chụp chung cuối tuần chính là bà chủ trẻ của một shop thời trang thiết kế nổi tiếng tại Hà Nội - Bùi Thúy An. Lớn tuổi hơn Hằng Túi, nhưng bà mẹ 3 con Thúy An lúc nào cũng trẻ trung không kém gì cô bạn nổi tiếng.

Thúy An là 1 trong số những cô bạn gái chơi thân với Bích Hằng từ ngày bé xíu xiu.

Thúy An có kha khá lần check in cùng Hằng Túi trong những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè chung.

Thúy An là bạn lâu năm của Bích Hằng, hiện tại cô đang sở hữu hệ thống cửa hàng kinh doanh thời trang mang tên mình ở 2 con phố sầm uất ngay trung tâm thủ đô, và 1 quán cafe lớn tại quận Hà Đông.

Thúy An đã kết hôn và có 3 bé đủ nếp đủ tẻ. Chồng Thúy An - theo những gì cô chia sẻ trên trang cá nhân là một người đàn ông rất yêu chiều vợ con, luôn ủng hộ và là chỗ dựa vững chắc cho cô theo đuổi đam mê thiết kế thời trang.

Đã là mẹ 3 con nhưng nhan sắc Thúy An ngày càng đi ngược thời gian, không kém cạnh bạn thân Hằng Túi.

Thúy An là nhà thiết kế thời trang có tiếng ở Hà Nội, được nhiều chị em tin tưởng, yêu mến.

Cô cũng là chủ nhân của một tiệm cafe lớn tại Hà Đông.

Tuy không phải người nổi tiếng nhưng Thúy An cũng được rất nhiều người biết đến, theo dõi thường xuyên trên trang cá nhân, bởi thương hiệu thời trang của cô kinh doanh tốt, được chị em yêu thích. Gu ăn mặc của Thúy An đẹp, trẻ trung, quyến rũ, với nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.

Cô cũng rất chú ý đến việc chăm sóc nhan sắc, nên dù ngoài 30 và đã qua 3 lần sinh nở, Thúy An vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà khó tin. Bà mẹ 8X còn có lối sống lạc quan, yêu đời, thích du lịch trải nghiệm và truyền cảm hứng cho nhiều mẹ bỉm sữa khác.

Thúy An có vóc dáng sexy và gu ăn mặc thời thượng.

Bạn thân Hằng Túi có cuộc sống trong mơ mà nhiều phụ nữ ao ước.

Việc kinh doanh ổn định nên không có gì lạ khi Thúy An thường xuyên đi du lịch khắp nơi, cùng chồng con, bạn bè trải nghiệm tại những địa điểm sang chảnh khắp trong và ngoài nước. Ai cũng ghen tị ước ao có cuộc sống thoải mái, giàu có như Thúy An, vài tuần lại check in ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ...

Thúy An cũng từng đưa các con đi vòng quanh châu Âu, đi Thái Lan, đi nghỉ dưỡng ở Hạ Long... cùng nhà Hằng Túi khiến dân tình trầm trồ vì độ chịu chơi của các gia đình trẻ. Cứ đến cuối tuần, hoặc khi rảnh rỗi, 2 bà mẹ trẻ lại dắt cả đàn con tụ tập đi chơi với nhau, đông vui vô cùng.

Ngoài những lúc bận rộn công việc, Thúy An dành rất nhiều thời gian đưa các con đi chơi và hưởng thụ, chăm sóc bản thân.

Hà Cúc

Giàu có, xinh đẹp và viên mãn không kém 2 người bạn thân, nữ doanh nhân Hà Cúc (Nguyễn Thu Hà) cũng là một mảnh ghép xinh xắn trong team chị em bạn dì của Hằng Túi. Thu Hà cũng khá thành đạt trong lĩnh vực thời trang, cô vừa là bà chủ, vừa là người mẫu cho chính thương hiệu của mình.

Bà chủ 8X Hà Cúc cũng là thành viên team chị em bạn dì rất thân với Hằng Túi.

Thu Hà có 4 cửa hàng lớn ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn, nhắc đến cô hẳn nhiều người nhận ra ngay vì bà mẹ này cũng được nhiều ngôi sao nổi tiếng mặc trang phục do cô thiết kế.

Thu Hà là một người mẹ sành điệu, với phong cách dịu dàng, nữ tính.

Thu Hà đang sống và làm việc tại Hà Nội cùng chồng và 2 con. Rất ít chia sẻ về cuộc sống riêng tư nhưng bà mẹ trẻ vẫn khiến hội chị em xuýt xoa khi đi du lịch khắp nơi, ăn nhiều món ngon và thường xuyên được khen ngợi bởi phong cách thời trang ngọt ngào dễ thương.

Trang cá nhân của Thu Hà có hơn 100.000 lượt follow, cho thấy cuộc sống cá nhân của cô cũng được chú ý, dù bình thường bà chủ trẻ luôn để mặt mộc và ăn mặc khá giản dị.

Nhan sắc của bạn thân Hằng Túi quá trẻ trung so với tuổi thật.

Thu Hà là người kín tiếng nhất, dù độ "phủ sóng" tên tuổi chỉ sau mỗi Hằng Túi.

Bộ 3 Hằng - Hà - An quả thực là những hình mẫu mẹ bỉm sữa lý tưởng, vừa kiếm tiền giỏi lại vừa khéo léo trong chuyện gia đình. 3 bà mẹ 8X đều có cá tính, độc lập và nhạy bén trong kinh doanh. Chẳng thế mà cư dân mạng luôn bày tỏ sự yêu mến, thích thú khi thấy họ đưa các con đi cafe cuối tuần cùng nhau, các mẹ thì xinh trẻ thu hút, còn các thiên thần nhí thì đáng yêu vô cùng. Tình bạn lâu năm thân thiết giữa họ cũng rất đáng ngưỡng mộ đấy chứ, phải không chị em?