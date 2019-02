"Hoàng tử cover" Dương Edward từng khóc như mưa khi cô đơn đón Giao thừa ở trời Tây

Cận kề ngày Tết, Dương Edward bất ngờ tung ra một bài hát đầy tình cảm gây bất ngờ cho người yêu nhạc. Khác với những ca khúc rộn ràng náo nức ngày xuân, "Con đã về", một sáng tác của Andiez, da diết khắc khoải trĩu nặng tình cảm về tấm lòng của người con đối với mẹ trước thềm xuân.

Giải thích về lý do lựa chọn bài hát này, Dương Edward cho biết, ca khúc không phải là cảm xúc bất chợt mà là nỗi lòng của anh nhiều năm qua, cứ mỗi khi Tết đến là những xúc cảm ấy lại dâng tràn trong tâm tư, tình cảm. Du học Anh 6 năm là chừng ấy cái tết Dương đón giao thừa cô đơn ở xứ sở sương mù.

"Khi anh em bạn bè thường về để đoàn viên cùng gia đình vào dịp Tết tôi lại chọn ở lại, vì để có chiếc vé về cũng không hề đơn giản và rất tốn kém. Tôi chỉ về vào dịp hè và trong suốt quá trình 6 năm học, tôi về thăm nhà vỏn vẹn có 3 lần.

Kỷ niệm về những mùa Tết một mình tại một đất nước không có truyền thống đón Tết âm lịch thì chắc ai cũng đoán được. Cô đơn và nhớ nhà kinh khủng. Thời tiết tại Anh vào thời điểm tháng 1 và tháng 2 thường là lạnh kỷ lục, có lúc là âm 1 đến 2 độ và có tuyết rơi tại London, tại tỉnh thì còn lạnh gấp nhiều lần", Dương Edward tâm sự.

"Lịch sinh hoạt một ngày vẫn là những hoạt động thường nhật như đi học, đi chợ, đi làm và không hề được nghỉ, chỉ có duy một điều thay đổi là nỗi nhớ nhà cứ thế tăng dần trong suy nghĩ mà thôi. Có lẽ vì ngành học âm nhạc bạn bè gần như hoàn toàn là người Anh và châu Âu nên thời điểm Tết cũng không ai quan tâm và biết. Kí ức đáng nhớ thì nhiều, từ ngắt cành cây khô về cắt giấy tự làm cành đào hay lủi thủi ra ngoài hái lộc sau khoảnh khắc giao thừa" – Dương Edward bùi ngùi nhớ lại.

Hài hước mà cũng có lẽ là buồn nhất là một mùa Tết lúc mới sang, chàng trai sinh năm 1992 đã bị đau bụng khi mua phải bánh chưng đã để lâu tại một cửa hàng Việt. Anh nằm bệt ở nhà qua Tết, nằm nhớ nhà, nhớ mẹ, nước mắt rơi như mưa.

Cũng có cả những năm bố mẹ sang thăm để rồi lại hụt hẫng và buồn phát khóc khi chia tay bố mẹ tại sân bay và bắt tàu điện ngầm về nhà một mình. Những lúc như vậy, thực sự thấy được giá trị của miếng bánh chưng, hay đúng hơn là giá trị của Tết, của gia đình, thứ mà xã hội hiện đại và mọi người luôn nói đã phát ngấy và quên dần. Thậm chí muốn gặp, nói chuyện với một người Việt quen cũng khó bởi anh em bạn bè vẫn đi học, đi làm thêm vào dịp Tết âm lịch, thậm chí đúng giao thừa.



"Những lúc giao thừa tôi hay gọi Skype về với gia đình, cách liên lạc duy nhất để có thể cảm thấy ấm áp hơn, tuy nhiên vì lệch múi giờ tôi luôn đón giao thừa chậm hơn gia đình mình tại Việt Nam 6 tiếng. Nhiều bạn trẻ hiện nay hay nghĩ tới việc Tết đi du lịch nhưng những người như tôi từng trải qua sự cô đơn lạnh người lúc giao thừa, thì luôn cho rằng, ở bên gia đình dịp năm mới là thứ quý giá nhất" – Dương Edward trầm tư.

Hiện đã về Việt Nam gần gia đình nhưng năm qua, "hiện tượng cover" lại quyết định dấn thân vào TP. HCM để tiện phát triển sự nghiệp. Những ngày cận Tết, liên hệ với bạn bè du học sinh nghe chia sẻ nỗi lòng của người con tha hương, nhớ lại câu chuyện giao thừa đầy nước mắt của mình, Dương Edward quyết định gửi lòng mình vào bài hát "Con đã về" của Andiez.

MV "Con đã về" được Dương Edward thực hiện khá giản dị, không cầu kỳ, khắc họa hình ảnh người con trai nhớ mẹ, nhớ quê bên công việc bề bộn, cả MV như lời tâm sự tha thiết, tình cảm của người con trai dành cho mẹ. Sự giản dị của MV càng làm bật lên giọng hát tình cảm của Dương Edward. Bài hát cũng chứng minh sự trưởng thành của Edward Dương Nguyễn khi anh dần thoát khỏi hình ảnh của một ca sĩ cover, tự tin bước đi trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.



Sau 1 năm xa gia đình, chàng trai 27 tuổi đã có mặt tại nhà để vừa cùng mẹ trang trí Tết và nấu những bữa cơm cho gia đình, vừa ngân nga hát "Con đã về" cho mẹ nghe. Dương Edward hy vọng bài hát không chỉ là nỗi lòng của anh, là tâm sự của những người con xa mẹ, mà còn là tiếng lòng của tất cả người con gửi tới đấng sinh thành.



Dương Edward tên thật là Nguyễn Tùng Dương. Anh được khán giả biết đến đầu tiên sau khi vào top 5 Vietnam Idol 2016, với phong cách hiện đại, cá tính và giọng hát truyền cảm, đốn tim hàng triệu cô gái trẻ. Nhưng có thể nói Edward Dương Nguyễn bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm khi clip cover ca khúc "I'm yours" và "Price tag" của anh được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Những ca khúc cover nổi bật của Dương Edward thu hút hàng chục triệu view như Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Anh không muốn bất công với em...

Trước đó anh từng đoạt không ít giải thưởng âm nhạc: Giải nhì cuộc thi "Let’s get loud" năm 2007, Giải nhất cuộc thi "Let’s get loud" năm 2008, Hai lần biểu diễn tại LSE Show (chương trình của hội sinh viên Việt nam bên UK – SVUK), Top 10 cuộc thi Music Award năm 2011, Top 12 SVUK’s Got Talent 2014, Top 8 Tôi là người chiến thắng The Winner Is 2015.