Hoa hồng trên ngực trái: Bảo hụt hẫng khi Khuê xin nghỉ việc, nhưng biết đâu lại là chuyện đáng mừng?

Sau tập 31 với nhiều tình tiết "gay cấn" của cặp Khuê - Bảo, fan đang mong chờ tập 32 Hoa hồng trên ngực trái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên ở đoạn preview mới được tung ra, người xem lại có phần lo lắng cho tương lai của cặp đôi này bởi tình tiết Khuê xin Bảo nghỉ việc. Thông báo nghỉ việc của Khuê bất ngờ và nhanh chóng khiến Bảo ngỡ ngàng.

Khi Bảo hỏi lý do thì Khuê chỉ nói rằng cô muốn tập trung cho việc nấu nướng. Tuy nhiên, ai cũng biết lý do phỉa sau là bởi trước đó, Khuê đã nghe được cuộc trò chuyện của Lan - cô nhân viên lễ tân cũ ở công ty Bảo. Khuê vốn vào công ty Bảo để thay vị trí của Lan do cô gái này sắp chuyển vào Sài Gòn cùng chồng. Thế nhưng ở cuối tập 31, Lan lại thông báo rằng kế hoạch của gia đình cô thay đổi nên cô sẽ không nghỉ việc lễ tân nữa. Lan cảm thấy rất ái ngại vì Khuê nên mới tâm sự với các đồng nghiệp khác và Khuê tình cờ nghe được mọi chuyện.

Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, việc Khuê nghỉ việc ở công ty Bảo chưa chắc đã là một chuyện đáng buồn, bởi cánh cửa này đóng lại cũng đồng nghĩa với một cánh cửa khác được mở ra. Khuê sẽ có nhiều thời gian hơn tập trung cho việc mà cô rất giỏi: nấu nướng. Dù sao Khuê cũng là nữ chính nên chẳng phải sẽ thật bất công nếu đến cuối phim mà cô nàng vẫn làm nhân viên lễ tân quèn hay sao?

Việc Khuê nghỉ việc ở chỗ Bảo chỉ là chuyện sớm hay muộn, và rất có thể, đây sẽ là dấu chấm hết cho một chương cũ để mở ra chương mới tươi sáng hơn, rực rỡ hơn trong cuộc đời người phụ nữ sau ly hôn.

Đón xem tập 32 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối 21/11.