Hoa hồng trên ngực trái: Bảo bị đuổi việc, bỏ đi nước ngoài?

Preview tập 44 Hoa hồng trên ngực trái tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều tình tiết hấp dẫn xen lẫn hài hước. Sau khi chia tay Bảo trong tập 43, Khuê cũng nói rằng thời gian tới, cô sẽ không liên lạc với anh nữa. Thế nhưng dường như nói lời chẳng giữ lấy lời, ở tập 44, người ta lại thấy Khuê gặp Bảo, chẳng những vậy còn vô cùng lo lắng khi nghe tin công việc ở showroom oto của Bảo gặp trục trặc.

Bảo còn thông báo với Khuê rằng mình sắp bị đuổi việc. "Thế nên là anh sắp đi nước ngoài phải không?" - Khuê hỏi (có lẽ cô đã được San thông báo điều này). Nghe vậy, Bảo nhanh nhảu hỏi rằng Khuê có muốn mình đi hay không. Khuê có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nói rằng nếu việc đi nước ngoài là tốt cho Bảo, thì cô không có ý kiến gì.

Tuy nhiên, sau đó, Khuê phát hiện ra rằng mọi chuyện là do San và Bảo hùa nhau lừa cô. Lúc Khuê tức giận bỏ về thì Bảo giữ người yêu lại và phân bua rằng anh không biết gì cả, mọi chuyện đều là do San sắp đặt, tuy nhiên Bảo lại thấy mình may mắn trong "âm mưu" này. "May mắn cái gì?" - Khuê hỏi và Bảo đáp: "May mắn là anh thấy được trong mối quan hệ của chúng ta, tình cảm không đến từ một phía".

Có lẽ mặc dù đã nói lời chia tay nhưng Khuê vẫn rất quan tâm tới Bảo. Ở một tình tiết khác được hé lộ, khi Khuê đang nói chuyện với Thái, cô bất giác xao nhãng khiến Thái phải hỏi rằng: "Em nhớ Bảo đúng không?".

Thế nên, khán giả cũng đừng vội lo lắng chuyện Khuê quay lại với Thái, bởi tình cảm mà cô dành cho Bảo ngày càng lớn dần lên, đến một lúc nào đó bản thân Khuê sẽ nhận ra mình không thể sống thiếu chàng "tuần lộc" được.

Đón xem tập 44 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối 2/1.