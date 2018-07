Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ tâm sự "sợ yêu" giữa nghi án lộ “chuyện tình lâu năm” với Noo Phước Thịnh

Kể từ sau đám cưới của Á hậu Tú Anh, nụ hôn môi bất ngờ của Hoa hậu Mai Phương Thúy và nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã khiến cộng đồng mạng đăt nghi vấn về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Không chỉ là hành động tình tứ, gần gũi trong đám cưới Tú Anh, cặp đôi được phát hiện liên tục kè kè bên nhau mỗi khi tham gia sự kiện chung trong suốt 10 năm qua.

Trước những tin đồn rộ lên những ngày gần đây, cả nam HLV Giọng hát Việt 2018 lẫn Hoa hậu Việt Nam 2006 đều tảng lờ, không phủ nhận cũng không thừa nhận chuyện ái tình. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, Mai Phương Thúy đã chia sẻ một dòng trạng thái lạ trên trang cá nhân.

Theo đó, Hoa hậu có chiều cao 1m80 dẫn lại một bức tranh biếm họa về hội chứng "Philophobia", còn có tên gọi là "hội chứng sợ yêu". "Đây là một chứng bệnh khó chữa mà những người sau một lần đổ vỡ, tổn thương thường hay mắc phải" là dòng chữ trên bức ảnh. Còn Mai Phương Thúy chú thích: "Không cần tổn thương vẫn cứ sợ..."

Chia sẻ của Mai Phương Thúy khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Việc Hoa hậu tuyên bố "sợ yêu" khiến người hâm mộ khó hiểu và tò mò về lí do thực sự. Phát ngôn này của Hoa hậu cũng được hiểu là một cách phủ nhận ngầm quan hệ tình ái với giọng ca "Cause I love you".

Nụ hôn "gây bão" của Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh tại đám cưới Tú Anh.

Trước khi có những ồn ào với Noo Phước Thịnh, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng dính nghi án hẹn hò với doanh nhân ngoại quốc Benny Ng, giám đốc điều hành một nhãn hàng lớn tại Việt Nam.

Mai Phương Thúy cũng mới quay trở lại showbiz sau 3 năm mất tích bí ẩn. Cô duy trì được nhan sắc và vóc dáng quyến rũ như thời đỉnh cao.