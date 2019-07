Hoa hậu Lý Á Nam thon gọn săn chắc chỉ 3 tháng sau sinh: Đây là bí quyết giảm cân hiệu quả

Làm sao để thon gọn sớm nhất sau khi sinh?

Mới đây, hoa hậu, ngôi sao TVB, nữ diễn viên Hồng Kông Lý Á Nam lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội sau khi sinh, cô nàng mặc một chiếc váy trắng hoa với một đôi giày cao gót màu trắng chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi sinh con, điều đáng ngạc nhiên nhất là cơ thể cô đã hồi phục lại một cách rất thon thả.



Đặc biệt là phần thân trên, không có dấu vết nào của việc đã từng béo lên khi mang bầu và sinh con. Bí quyết của sự phục hồi cơ thể rất nhanh sau khi sinh chủ yếu là do chế độ ăn uống, dinh dưỡng cân bằng và lựa chọn thức ăn nhẹ.

Nếu bạn cần một lời khuyên để có được vóc dáng đẹp sau khi sinh con thì đừng bỏ qua 8 bí quyết dưới đây.

Vậy, phụ nữ nên giảm cân như thế nào sau khi sinh con?



1, Tập yoga sau sinh

Có lẽ, nhiều phụ nữ đã phải nhờ đến việc phát triển thói quen giảm cân sau sinh, nhưng không phải ai cũng biết cách giảm cân đúng cách. Một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn chính là tập yoga sau sinh, không chỉ có thể giảm cân mà còn giúp bạn sửa chữa tử cung, đồng thời cho phép ngực của bạn phục hồi độ đàn hồi và ngăn ngừa sự triệu chứng chảy xệ vú.

Khi bạn vừa sinh con, mọi thay đổi đã xảy ra, đặc biệt là sự thay đổi rất lớn về vóc dáng, cân nặng và các số đo. Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó, chỉ cần tham gia một lớp yoga sau khi sinh, các huấn luyện viên yoga sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại được số đo như ý.

2, Duy trì ăn hàng ngày thực phẩm giàu chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ được đề cập ở đây không liên quan đến thuốc giảm cân, không phải thuốc giảm cân chứa chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ ở đây có liên quan đến các món ăn giàu chất xơ trên mâm cơm hàng ngày như khoai lang, ngô, bí ngô, kê và bột yến mạch.

Những thực phẩm này có tác dụng giảm cân, đồng thời cũng có tác dụng giảm lượng đường trong máu và cholesterol.

Sử dụng một lượng thực phẩm giàu chất xơ nhất định với số lượng cố định mỗi ngày, chẳng hạn như ăn khoai lang cho bữa sáng hôm nay, ăn ngô cho bữa sáng ngày mai và ăn cháo kê cho bữa sáng ngày hôm sau...

Bổ sung chất xơ là một trong những cách giúp bạn trở nên thon gọn hơn so với các chế độ ăn khác.

3. Duy trì ăn uống đúng cách, bổ sung đủ lượng protein

Đừng ăn kiêng quá mức để giảm cân, vì phụ nữ sau khi sinh và bước vào tuổi trung niên là những người có sức đề kháng thấp. Một khi thiếu protein, sự sinh bệnh sẽ theo sau và nó sẽ phản tác dụng, gây ra căn nguyên của bệnh béo phì.

Do đó, chỉ cần bạn duy trì bổ sung lượng thực phẩm protein thích hợp là sẽ không gây béo phì và thực phẩm protein cũng có thể bổ sung collagen cho da và giữ cho làn da tươi trẻ dài lâu hơn.

4, Kiên trì thời gian cho con bú theo khuyến nghị

Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ tốt cho em bé mà còn tốt cho mẹ. Bởi vì em bé chuyển chất béo protein của mẹ bằng cách bú sữa mẹ, vì vậy người phụ nữ kiên trì cho con bú sẽ không bị béo phì hay thừa cân quá mức.

Ngoài ra, việc kiên trì cho con bú còn có tác dụng rất lớn giúp phục hồi sức khỏe và sự co tử cung nhanh chóng.

5, Xoa bóp

Nhiều phụ nữ sẽ bị rạn da sau khi mang bầu do tăng cân, vùng da ở bụng sẽ khá chùng xuống, lỏng lẻo. Thực tế, điều này là do bụng bị lỏng do tăng cân, thậm chí béo phì sau sinh.

Lời khuyên dành cho bạn là cần phải mát xa thường xuyên. Tốt nhất là nên xoa dầu ô liu, để giảm sự ma sát mạnh làm nóng vùng da. Cách này cũng có thể mang lại hiệu quả săn da bụng nhanh hơn, đồng thời cũng có thể loại bỏ các vết rạn xấu xí.

6, Nên uống đủ 8 ly nước mỗi ngày

Một trong những cách tốt nhất để giảm cân sau khi sinh con là tuân thủ lời khuyên uống 8 ly nước mỗi ngày, để có thể nhanh chóng thải độc tố trong máu và loại bỏ chất béo cứng đầu trong đường ruột.

Các bà mẹ đang cho con bú phải nhớ rằng, duy trì thói quen uống nước ấm sẽ không gây tiêu chảy ở trẻ.

7, Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ

Hãy đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sau khi sinh con. Nếu thời gian nghỉ ngơi không đủ sẽ dẫn đến các triệu chứng hậu sản, và nó sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề về cảm lạnh và rối loạn nội tiết, tử cung lạnh và các triệu chứng hậu sản khác.

Một khi phụ nữ bị rối loạn nội tiết, họ sẽ có nguy cơ đột nhiên béo lên. Điều này sẽ gây ra một số thiệt hại cho cơ thể, do đó, sau khi sinh con, các chị em phụ nữ phải nhận thức được tầm quan trọng của thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

8, Điều chỉnh thói quen ăn uống

Khi nhiều phụ nữ mang thai trong thời gian dài đã thay đổi thói quen ăn uống, cho đến khi sinh xong vẫn duy trì thói quen giống như khi mang bầu, họ ăn ít hơn và ăn nhiều bữa hơn.

Sau khi sinh, bạn phải điều chỉnh thói quen này. Từ một ngày nhiều bữa chuyển thành cố định ăn bốn bữa một ngày, tốt nhất nên ăn ba bữa một ngày.

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, đây là điều cơ bản nhất, nếu cho con bú thì bạn có thể thêm bữa phụ thích hợp, nhưng bạn phải nhớ, đừng ăn khuya, thức khuya chắc chắn là nguyên nhân khiến cho bạn trở nên tăng cân.