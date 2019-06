Hoa hậu Hương Giang và loạt sao Việt bồi hồi kể lại câu chuyện ký ức đẹp đẽ

Nếu được hỏi: "Chiếc áo quý giá nhất của bạn là gì?", hình ảnh nào bạn sẽ nhớ đến đầu tiên? Đó chắc hẳn là chiếc áo gắn liền với một người bạn yêu thương nhất, một kỷ niệm đáng nhớ nhất hay một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Cùng lắng nghe những chia sẻ về chiếc áo quý giá nhất của Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang, Trang Lou và MC Minh Trang nhé!



Chiếc đầm đỏ kiêu sa và ngày Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang đăng quang

Với Hương Giang, dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời chính là khi cô được thật sự là chính mình trong hình ảnh một cô gái xinh đẹp, và hơn nữa tỏa sáng rực rỡ với chiếc vương miện hoa hậu chuyển giới quốc tế. Đó là thời điểm người đẹp xuất hiện cùng chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rực kiêu sa.

Ít ai biết được rằng, đằng sau ánh hào quang đó là cả một quá trình đầy gian nan để giữ gìn màu sắc, cá tính thật sự của bản thân, ngay từ khi cậu bé Nguyễn Ngọc Hiếu trở thành cô gái xinh đẹp mang tên Nguyễn Hương Giang cho đến khi cô đội lên đầu chiếc vương miện để trở thành Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Để rồi sau đó, cô nàng đã từng bước chạm đến những thành công và trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2018 do tạp chí Forbes bình chọn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô nàng đã xúc động kể về màu áo kỷ niệm, chiếc đầm màu đỏ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng nhất trong cuộc đời cô, từ ca sĩ Hương Giang trở thành hoa hậu quốc tế Hương Giang được nhiều người ngưỡng mộ nể phục, được xướng xanh trên sân khấu quốc tế.

"Chắc hẳn chúng ta ai cũng có một chiếc áo kỉ niệm quý giá mà mình muốn giữ bền màu và đẹp hoài. Với Hương Giang, đó là chiếc váy đỏ trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế năm 2018.

Ngày hôm ấy, sau 6 năm, từ Ca Sĩ Hương Giang đến Hoa Hậu Hương Giang.

Không phải là màu hồng quen thuộc mà mọi người đã quen với một ca sĩ Hương Giang , hôm ấy, Giang chọn cho mình màu đỏ. Một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời, chắc chắn là như vậy, thế nên Giang đã rất tính toán cho từng giây phút xuất hiện của mình. Chiếc váy đỏ, đó là màu Việt Nam, màu của sự tự hào, màu của ngọn lửa Giang đang mang trong mình, bùng cháy hơn bao giờ hết. Màu đỏ, còn là sự nền nã trộn pha những ý chí mạnh mẽ, như chính giá trị tiềm tàng trong Giang. Màu đỏ, là thể hiện sự không bao giờ dừng lại. Rõ ràng, thời điểm đó, chẳng ai biết được giới hạn của Hương Giang là ở đâu, chẳng ai biết được một ca sĩ Hương Giang lại có thể trở thành một Hương Giang Hoa Hậu. Nhưng cuối cùng, Giang đã làm được. Và chính ngọn lửa Giang đỏ rực hôm ấy đã lan toả tinh thần đến các bạn, đúng không?

Chiếc áo này, đến bây giờ Giang vẫn giữ gìn cẩn thận, như cái cách mà Giang đã giữ màu cho bản thân mình suốt ngần ấy năm qua. Còn các bạn, chiếc áo nào các bạn vẫn luôn trân quý? Hãy cùng chia sẻ với Giang nhé!".

Câu chuyện xúc động về màu áo kỷ niệm của Hương Giang trên trang cá nhân đã chạm đến trái tim của nhiều người

Câu chuyện về chiếc áo kỷ niệm của Hương Giang chắc hẳn đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Nó không chỉ là bộ trang phục để tôn lên vóc dáng, nó còn là sắc màu của Việt Nam, màu của tự hào, của khát vọng không bao giờ vụt tắt bên trong cô gái Hương Giang. Lần đầu tiên, một cô gái trong cộng đồng LGBT trở thành niềm tự hào của đất nước. Và cô gái ấy ngày hôm nay đã truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT cũng rất nhiều bạn trẻ: "Hãy là chính mình, bạn sẽ tự tin và tỏa sáng rực rỡ nhất".

Trang Lou - chiếc váy bầu đánh dấu sự xuất hiện của thiên thần bé nhỏ

Không phải hotgirl cũng chằng hoạt động showbiz nhưng cô nàng bỉm sữa 9x Trang Lou vẫn hot rần rần, cán mốc 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Chẳng ngẫu nhiên chút nào bởi vẻ ngoài xinh xắn tự nhiên chẳng cần tạo dáng, sự đáng yêu nhí nhảnh bên cạnh ông xã Tùng Sơn và cục cưng siêu cute của cô nàng đã khiến bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nếu đã từng theo dõi facebook và Instagram của cô nàng, hẳn rằng bạn sẽ không ngạc nhiên khi chiếc áo quý giá nhất của Trang Lou gắn liền với sự xuất hiện của bé Xoài và những nụ cười hạnh phúc bên ông xã:

"CHIẾC ÁO KỈ NIỆM HỒI CÓ ANH CHOÀI...

Với bà Trang, chiếc áo mang nhiều kỷ niệm nhất chính là chiếc áo đôi ông Xơn mua cho hồi mới có Xoài. Toy đã giữ chiếc áo này đến tận bây giờ vì vô cùng trân trọng nó. Bộ đồ là kỷ niệm bà Trang cùng Xoài trải qua những bỡ ngỡ đầu tiên vì mẹ luôn muốn mang tới sự thoải mái cho "anh ý" khi ở trong bụng mẹ.

Mỗi lần ngắm lại cái áo này, rồi nhìn Xoài là bà Trang lại nhớ đến cảm giác hạnh phúc và hồi hộp kinh khủng khi biết nhà mình sắp có Xoài."

Trang Lou chia sẻ hình ảnh nhí nhảnh bên cạnh ông xã Tùng Sơn cùng câu chuyện thú vị về chiếc áo bầu siêu dễ thương đánh dấu sự xuất hiện bé Xoài trong gia đình nhỏ hạnh phúc

MC Minh Trang - chiếc váy baby blue và bộ ảnh để đời của cả nhà trên biển

Với Minh Trang, nữ MC truyền hình xinh đẹp được đông đảo khán giả yêu thích, mẹ của 3 nhóc tì và sắp tới sẽ chào đón thêm một thiên thần nữa, chiếc áo ý nghĩa nhất của cô cũng gắn liền với hình ảnh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu trong một chuyến đi đáng nhớ, đánh đấu những kỷ niệm khó quên cùng chồng và các con.

Nghe trải lòng mới đây của cô, nhiều người không khỏi "ghen tị" về độ dễ thương, cute và hạnh phúc không mấy ai có được của gia đình nhỏ này:

Luôn có những màu áo gợi lại ký ức tươi đẹp - và màu blue chính là sắc màu đáng nhớ mang tên hạnh phúc của MC Minh Trang

"Tấm hình này trông vậy mà đã gần 2 năm tuổi rồi! Hè năm nay nhất định cả nhà sẽ khăn gói vào Đà Nẵng, chụp lại bộ ảnh này, mấy mẹ con sẽ mặc đúng chiếc váy này (mỗi tội giờ đã có 1 đứa để điền vào cái ô trống kia rồi ^^). Hồi ấy thật không sai khi chọn những chiếc váy màu baby blue - the color of the sky and sea (màu của bầu trời và biển)... Mỗi người phụ nữ chắc sẽ mặc cả vài trăm chiếc váy trong suốt cuộc đời của mình, nhưng sẽ có những chiếc váy, những bộ đồ thật đặc biệt, bởi nó gắn với những cột mốc, những kỷ niệm, hay những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà mỗi khi nhìn ngắm lại, chúng ta sẽ mỉm cười và lim dim nhớ về chúng ta trong chiếc váy ấy... Đối với mình, đây là chiếc váy mang theo nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhất, cũng là một vật đánh dấu cột mốc rất lớn trong đời, là chiếc váy của niềm vui, niềm hạnh phúc, của yêu thương và vô vàn háo hức".

Ai cũng có một chiếc áo sẽ đi cùng mình và muốn giữ mãi màu của nó theo thời gian, bởi vậy mà sau chia sẻ của 3 cô nàng đình đám này, hàng loạt hot mom cũng đăng đàn trên facebook để chia sẻ về câu chuyện đáng nhớ mang tên kỷ niệm và những chiếc áo không thể quên.

Bạn cũng thế, hãy nhân cơ hội này để chia sẻ câu chuyện chiếc áo kỷ niệm của mình trong contest Omo, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về những màu áo bạn yêu và biết đâu lại còn có cơ hội rinh quà bự về nữa. Hơn tất cả, những kỷ vật được nhắc nhớ lại sẽ khiến ta trân trọng những con người đáng quý, những khoảnh khắc đáng yêu và nó sẽ cùng ta đi đến hết cuộc đời.

Mỗi chiếc áo mang theo 1 kỉ niệm đáng nhớ. Chia sẻ những kỉ niệm ấy với mọi người cũng là một trong các cách bạn gìn giữ kỉ niệm của mình bền đẹp mãi với thời gian. Hãy cùng Hương Giang, Trang Lou và dàn sao Việt lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bằng cách đăng tải hình ảnh chiếc áo và câu chuyện kỉ niệm đằng sau chiếc áo ấy, để có cơ hội nhận được những giải thưởng cực kì hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng. Cuộc thi sẽ được triển khai đến hết ngày 28/6. Tham gia ngay tại website: https://chiecaomangmausackiniem.kenh14.vn